過去以擔任網拍模特兒聞名的女星正妹網紅陳泱瑾(Grace)，當年曝光度之高，被封為「網拍女神」，她在正當紅時選擇懷孕、閃婚，毅然將重心轉往家庭，5年內湊得一個「好」字，婚後經常在社群網站上分享生活點滴、育兒日常，如今大女兒Toby已經8歲，跟媽媽一樣對打扮很有想法，陳泱瑾分享父親節帶女兒上髮廊染髮，一開始引發了議論，但隨著她解釋自己跟老公的想法，情況逆轉，眾人大讚他們是很開明的父母。

在8月8日父親節這天，除了幫老公慶祝外，陳泱瑾po文透露這天也是女兒的圓夢日，「和托比小姐一起上髮廊找Audi叔叔整理頭髮，順道完成小女生近期的小小心願」，她透露Toby終於可以染髮，一早起床就超興奮，自動整理好了頭髮準備出門，到髮廊後翻看染劑色卡也超開心，陳泱瑾曝光了母女成果照，只見Toby在黑色長髮中，做了一些挑染，隱隱約約頗時尚。

她在臉書曝光讓小孩染髮一事，很快引起討論，但陳泱瑾表示，之所以會帶才8歲的Toby去染髮，是因為「某次餐桌上跟爸爸不小心答應她了。爸爸說答應了，我們就得做到」，這是信任的問題，當她在拉扯小孩染什麼頭髮時，忽然覺得自己也變成了那位「以前我覺得我不會成為的那位媽媽」，而她老公覺得時代不同了，「至少第一次是我們陪著她時髦，做個小小的挑染～低調小時髦一回」。

陳泱瑾說明這件事的來龍去脈後，情勢整個大反轉，網友們幾乎都能認同他們的做法，稱讚「與其阻止，不如給予正確的觀念」、「觀念好棒的爸爸媽媽」、「以保護為原則又不超過，尊重孩子的小小心願，瑞瑞是亦師亦友的好媽媽」。