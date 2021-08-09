台中兒童藝術節活動在8月起開跑，觀眾席採梅花座，且不開放前兩排座位，確保維持安全距離。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

疫情警戒降為二級，台中兒童藝術節活動在8月起開跑，至10月期間將安排12組在地演藝團隊將在山、海、屯及城區帶來23場現場演出及8場「線上兒童劇」。台中市文化局長陳佳君表示，未來還有逍遙音樂町、街頭藝人及台中爵士音樂節等演出活動共逾百場將輪番上陣，活動均依中央疫情指引，採梅花座、不開放前兩排座位，事先預約登記並採實聯制入場，復甦藝文環境，也要做好防疫。

台中市文化局的防疫措施採穩健式解封、漸進式鬆綁，自8月起以「2021台中兒童藝術節-幸福童話城活動」啟動藝文活動，第一場演出是傑出演藝團隊「台中木偶劇團」8日在大墩文化中心《鋒芒再現-英雄的冒險之旅》節目，吸引大小朋友熱情參加，團長王英傑指出，受疫情影響演出全面暫停，能再回到舞台用布袋戲陪伴大家度過歡樂時光，連演出者都很高興。

陳佳君表示，今年台中兒童藝術節以「幸福童話城」為主題，8月至10月期間將邀請台中木偶劇團、小青蛙劇團及頑石劇團等12組在地演藝團隊，在山、海、屯及城區共帶來23場現場演出，並首次因應疫情推出8場「線上兒童劇」，演出陣容堅強。

文化局表示，各場活動均依中央流行疫情指揮中心的防疫規範進行滾動式調整，並落實現場的防疫措施，並提供演出人員進行新冠肺炎快篩，確保演員和民眾的安全，復甦藝文環境，振興藝文產業，也讓市民安心享受豐富的藝文生活。

此外，未來還有在各區登場的逍遙音樂町、街頭藝人及年度盛會台中爵士音樂節等演出，多元類型的表演活動輪番上陣，超過百場演出精彩呈現。