新北市一名色慾薰心的叔叔，見女友的外甥女正值青春期，同居9年間連續猥褻、指侵7次，2014年間還以購買高價手機當作報酬，引誘發生對價性交行為，少女高中畢業後，搬離阿姨的住處，將自己13歲以來經歷告訴男友，整起案件因而曝光，士林地檢署偵結，依對未滿14歲女子強制性交等罪起訴。

色叔叔自2005年間，與被害少女的阿姨交往，時常到新北市汐止區小套房過夜，某日趁著被害少女的阿姨外出，裸露生殖器，之後，多次要求少女褪去衣物，裸露下體給他觀看，藉以滿足性慾，之後又假藉按摩，碰觸少女的大腿內側，靠近生殖器部位，違反少女意願指侵，導致下體疼痛流血。

少女曾在高中時期，向阿姨反映，遭到色叔叔偷窺洗澡，但阿姨不相信，直到2014年，少女國中即將畢業，色叔叔以購買高價手機，並贈送給少女當作禮物，換取兩人性關係。3年後，少女高中畢業搬離阿姨家，將自己不堪的過往經驗告訴男朋友，男友進而詢問，整起案件曝光。

檢察官根據少女、少女母親、阿姨的證詞，得知色叔叔還對少女母親有過不當肢體接觸，認定9年間，色叔叔對少女涉犯對未滿14歲少女為強制性交罪、以其他違反本人意願的方法，與少女發生對價性交行為等7罪，並依法起訴。