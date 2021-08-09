知名論壇《Dcard》日前有篇「不要找月薪低於五萬以下的女生結婚」受到網熱議，男網友嫌棄太太薪水才3萬5還一直花他的錢，勸男生不要找月收低於5萬的女孩子，對此眼科醫師黃宥嘉發文怒轟原PO：「都不想花錢，就不要交女友，不要結婚。順便把輸精管綁起來」。

自稱年齡33歲的男網友在《Dcard》表示月入6萬，30歲的妻子收入3萬5，兩人有共同帳戶負擔所有的開銷，他每月都存4萬進去，老婆卻只存1萬5，酸她「基本上就是一個吸血蟲，非常不公平，出少少的錢，卻享受一樣的生活品質，看她也沒特別省，一直在花我們共同帳戶，好像我的錢是她賺來的，如果今天大家一起出一樣的錢，例如我出一萬五、她出一萬五，或許我會好一點」，因為總收入未達標準，兩人目前不敢生小孩，買房的夢想也遙遙無期，男網友嘗試跟太太溝通，看能不能換個薪水多一點的工作，結果被拒絕，他氣到差點想提出離婚，「早知道一開始年輕就要睜大眼睛，不要找一個好吃懶惰的對象，就算漂亮又怎樣，看久還不是就那樣。」

美女醫生黃宥嘉看到這篇文，忍不住嗆該男網友：「都不想花錢，就不要交女友，不要結婚，順便把輸精管綁起來。養小孩最花錢，不是靠吸空氣小孩就能長大，不是靠省教育費，小孩長大就自然而然有競爭力。」最後感嘆：「是誰灌輸男生不花錢就可以獲得美滿生活？」認同的網友在底下回應：「他應該要娶個董事長的女兒，娶個平凡的女孩子做甚麼呢？」黃宥嘉暗諷：「他可能沒考慮自己的長相身材。董事長的女兒不挑錢，也會挑長相身材學歷呀。」

不只黃宥嘉批評該男網友太摳，廣告小妹也針對丈夫嫌棄太太薪水低PO自己的論點，她認為上進心跟責任感是兩回事，且上進心常常成為夫妻和諧的殺手，「他們永遠都是處在鞭策和責備的立場看待伴侶。往好處看是勉勵，加一把負能量就變成『你配不上我』」最後，廣告小妹說一個男人或女人是不是好伴侶，是看責任感而非上進心，若是兩人出現分歧，最好的方法是面對問題和處理自己的情緒，嫌棄是無用的。