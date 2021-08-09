第2波新冠疫情來勢洶洶，但沒有擊垮印度企業，相反地，這些印度公司正準備要增加資本支出，打算先為未來所需提前布局。產業分析師認為，待疫情稍緩解封之後，這些民營業者將會很明顯地增加自己的資本支出。目前，金屬、水泥與特殊材料化學公司，都可以看見正增加投資額。

其實，印度多年來大部分民營公司的資本支出一直都不多，尤其是2020年又有新冠病毒來湊熱鬧，更讓這些印度業者把錢看得更緊了。

法國巴黎銀行(BNP Paribas)認為，6月至7月看見復甦，資本支出重新拿出來討論，中型與微小型業者產能利用率也提升至7到8成左右。要是中央政府批准5G項目申請，電信公司就是下一個要增加資本支出的產業。

6日，印度央行（RBI）指出，第2波疫情後，需求成長可期，因此對市場樂觀看待。而隨著製造業與非接觸式商品商機重現、加上當初被壓抑的需求爆發，以及疫苗接種率大增下，來自城市的需求可能會加速成長。

同時，從多項指標數字都朝正向發展可見一斑，例如領牌車輛、消耗電量、非石油、亦非黃金進口、耐久財消費用品與公司需人孔急。

此外，印度央行最新的消費者信心調查還發現，消費者信心已從2020年歷史低點回復至樂觀範圍。從6月的財報可看出，印度企業無論在銷售量、加薪幅度與獲利能力等各方面來看，都是健康地成長。因此，對消費者個人可支配所得方面，也有不小的助益。

以印度家喻戶曉的大集團JSW來說，旗下JSW Paints計劃在未來3年內投資75億盧比，希望能把業務觸角伸至整個印度地區。同時，塔塔集團的塔塔通訊(Tata Communications)宣布，新財年中資本支出要增至185.5億盧比，相較上個財年的142億盧比，這次明顯增加許多。

水泥製造業者東方水泥(Orient Cement)與Ramco水泥都要增加投資額度。東方水泥將其產能擴大至每年1150萬噸，預計要花160億盧比。而Ramco水泥在本財年首季就花了40億盧比，並預計還要支出60億盧比。

至於印度國有的斯坦石油(Hindustan Petroleum)與印度石油(Indian Oil)的資本支出更多。印度斯坦石油預計每年支出將高達1500億盧比，高於過去5年財年的平均值975億盧比。至於印度石油，則計畫支出2850億盧比。

外界預估，在高速鐵路、高速公路以及基礎建設等大型政府重點項目下，印度未來的資本支出應該只會增不會減。