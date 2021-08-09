《商情》美元續強 期銅再跌0.01％ 14:002021/08/09 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美國就業數據顯示，上個月就業人口增長、失業率大幅下降，美元兌主要貨幣持續攀升，兌歐元升至4個月來高點，美元持續走強使得以美元計價的金屬價格更加昂貴，致倫敦(LME)周一(8/9)銅價小幅下跌。 周一(8/9)截至台北時間11:45，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.01%，報每公噸9,467美元，盤中最低一度跌至每公噸9,377美元低點。(商品行情網) 《商情》美元走強 紐約期金重挫逾2％ 《國際油價》避險情緒升溫 美油期貨回跌1.2％ #LME #續強 #期銅 #再跌 #美國就業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》美元走強 上周五期銅下跌 09:282021/08/09 財經 《國際產業》陸疫情升溫＋美元走高 國際油價重挫2％ 10:532021/08/09 財經 《商情》料產量下滑 帶動大馬棕櫚油反彈逾1％ 09:452021/08/09 財經 美股科技股下跌 台股早盤跌逾160點 09:312021/08/09 財經 台積電、中鋼強拉尾盤、萬海翻黑 台股量縮收跌41點 13:402021/08/09 財經 《港股》網路、金融股喊衝 恆指開低走高 11:442021/08/09 財經 《韓股》憂心疫情拖累經濟 韓股疲弱 10:362021/08/09 財經 《晨間解盤》漲價成市場主攻(倫元投顧提供) 07:462021/08/09 財經 《鋼鐵股》豐興調降鋼筋300元 12:522021/08/09 財經 《金融》新興亞股上週外資淨流入43億美元 台韓印包辦前3名 14:002021/08/09 財經 不斷更新》電子權值股倒地 台股早盤大跌逾170點 09:092021/08/09 財經 財經熱門新聞 疫情拖累 軍公教調薪機率低 - 財經要聞 - 工商時報 升息時間點快到了？專家1句話打臉外界預測 - 財經 航運、IC、面板拐點到了 買低不追高 - 財經 長榮、陽明7月營收狂爆又怎樣 老手警告：別賭下周三 - 財經 蘇揆續推5倍券 遭批整人券 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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