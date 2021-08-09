因美國就業數據顯示，上個月就業人口增長、失業率大幅下降，美元兌主要貨幣持續攀升，兌歐元升至4個月來高點，美元持續走強使得以美元計價的金屬價格更加昂貴，致倫敦(LME)周一(8/9)銅價小幅下跌。

周一(8/9)截至台北時間11:45，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.01%，報每公噸9,467美元，盤中最低一度跌至每公噸9,377美元低點。(商品行情網)