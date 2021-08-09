宅女小紅生活經驗被匯集拍成影集。（彼此影業提供）

去年國片賣座冠軍《孤味》製作團隊彼此影業挾1.9億票房氣勢，宣布從大銀幕轉戰小銀幕，匯集宅女小紅的生活經驗，改編製作成影集《何百芮的地獄毒白》，由郭書瑤擔任女主角。以厭世垃圾話風走紅至今14年的宅女小紅，初次見到郭書瑤，意外發現對方胸線好高，笑喊自己十幾年前寫第一本書時也是這樣青春，「現在都掉腰上了」！她更幽默：「看到她就緬懷以前的自己，曾經我也是這麼緊實。」郭書瑤則以「奇特」二字，形容對宅女小紅的印象。

郭書瑤劇中演出脫胎自宅女小紅的何百芮，一個平凡的30歲台北OL，用Instagram上的毒辣圖文創作，從失戀與失業中回血復活。對於自己血淋淋失戀故事搬到小銀幕，宅女小紅透露收到製作單位聯繫時，想起十多年前，前男友曾提起：「寫成專欄還不夠嗎？還要寫成書，要不要編成劇唱成歌？」讓她打趣：「沒想到我又完成了他一個心願。」而當影集確認開拍之時，她覺得如夢似幻，緊張希望能快點看到成品，現已成為人妻的她，還跟老公報告，老公也覺得好像在做夢。

談到如何自失戀中療傷，郭書瑤透露女生很容易陷入在一段感情中，而忘了去整理自己，失戀總是會有一直哭的過程，卻是一個可以讓自己回過頭來整理狀態的契機點，她提醒女性朋友：「可趁回歸到單身時，執行之前想做但還沒做的事情。」

郭書瑤分享失戀之時會與姊妹淘一起去旅行，「我多走健康陽光戶外路線，或是去上課充實自己，反而不是走買醉傷身路線。」會如宅女小紅一樣在網上書寫文字飆罵前男友？郭書瑤笑喊：「報復的心裡有，但報復方式滿善良，就像可能跟宅女小紅匿名罵她男友一樣，還是會稍微保護一下對方。」

該劇導演謝沛如表示：「瑤瑤很真、知道自己要什麼、有一種柔軟的霸氣，在誇張的喜劇情境中也能很自然地呈現出真實情感，期待她詮釋該角。」監製劉宛玲表示，宅女小紅是從部落格時代就開始活躍的網路紅人，從2007年帶起的厭世垃圾話風潮持續延燒至今14年，她被劈腿、自怨自艾、奮起、重新戀愛、結婚生子的人生起伏，讓眾多臺灣女性找到共鳴與連結。

劉宛玲提起，與宅女小紅於2018年初次見面，當下彼此非常投緣，很快同意授權給團隊改編成為影集，籌備3年後，於今年正式開拍。劉宛玲說，製作團隊受宅女小紅文章中自帶的犀利笑點啟發，以及她切中現代人自嘲、嘲人的種種題材，創造出何百芮這個脫胎自宅女小紅原型的主角，而小紅本人也非常尊重影視改編上的各種考量，不論角色設定、劇情安排，都給予團隊很大空間。該劇由彼此影業、台灣大哥大myVideo、百聿數碼、兔將創意影業、Midori International Holdings 共同出品。