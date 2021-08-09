【旅遊經 編輯部報導】夏日是賞蝶的季節，在疫情逐漸舒緩的8月，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處在關子嶺紅葉公園為喜歡自然生態的大小朋友們準備了蝴蝶生態學習之旅-蝴蝶遊樂園，也象徵著每年暑假最夯的生態旅遊活動──西拉雅「蝴蝶遊樂園」活動開跑了！由於還在疫情期間，主辧單位配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，管控活動參加人數，今年的蝴蝶遊樂園活動地點移至關子嶺紅葉公園舉行，原有的生態闖關改以紫斑蝶標放體驗及蝴蝶幼蟲相見歡來進行，民眾若紫斑蝶完全變態的生態或生命奇蹟，有興趣的民眾不妨參與！

紫斑蝶標放解說 （圖片：西拉雅國家風景區管理處提供）

紫斑蝶標放解說 （圖片：西拉雅國家風景區管理處提供）

西拉雅國家風景區管理處表示，配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，戶外人數不超過100人，故今年活動將原不限人數的生態闖關遊戲改為實名制的預約活動，讓民眾能有一個安全的親子戶外學習空間。今(2021)活動期間為8月14日至9月12日每週六、日上午9:00到下午1:00，每日共2場次，每場次20人，於活動當週三上午9:00開放網路報名，報名額滿為止，有興趣的大小朋友可在規定的時間趕快上網預約報名，參加遊客必須配合實名制登記、量體溫、噴酒精及全程配戴口罩。另外如遇中央氣象局預告為大雨、豪雨以上等級或颱風來襲，則當日活動暫停一次。

今年的活動除了有專業的老師為您解說蝴蝶及幼蟲的小秘密及體驗課程外，西拉雅管理處也為參加的民眾準備了許多特色紀念品，幸運民眾可以把它帶回家，歡迎大手牽小手來關子嶺賞蝶、泡湯、玩遊戲、聽解說，藉機認識紫斑蝶！相關訊息可至交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處官方網站或西拉雅國家風景區管理處官方臉書粉絲專頁；若想參與紫斑蝶標放體驗課程報名網址為查詢及報名。

※.活動DM：

圖片：西拉雅國家風景區管理處提供