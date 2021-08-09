由艾玩天地所代理的魔幻RPG炫戰手遊鉅作《戰神風暴》，今(9)日宣布第一組代言人選，由昔日團員如今情勝親兄弟的鼓鼓(呂思緯)及蕭秉治共同擔任為遊戲代言，並首度曝光帥氣度破表的代言宣傳照，兩人分別化身遊戲職業角色，蕭秉治說自己面對挫敗仍能堅守初衷，就如同角色裡赤血強悍的龍戰，勇敢面對生命裡每一場硬戰；鼓鼓則開玩笑的說，自己是顏值擔當，跟快劍迅捷的幻刺很像，他也很喜歡角色將天賦發揮到極致，展現最好的自己。這次首次代言手遊，鼓鼓和蕭秉治除了在遊戲裡結盟合作，更堅守戰魂精神，號召大家一起為信念而戰！

疫情影響演唱會喊卡！鼓鼓透露：「如果不當歌手，最想當…」

近期演藝事業表現亮眼的鼓鼓與情同親兄弟的昔日好戰友蕭秉治共同首次代言手遊，鼓鼓提到在接到這次代言邀約的時候，正好是正在參與「全明星運動會」賽季時，透過全明星的洗禮讓他更加的強大，也更加清楚、堅守自己的信念，會決定接下《戰神風暴》的遊戲代言就是因為覺得遊戲的「戰神精神」及「堅守信念」的元素，和他的人生觀及想法不謀而合！平時熱愛運動、甚至曾被誤認為是專業選手的鼓鼓說，他的信念就如同運動員一般是：「堅持不懈」，不論是遇到低潮或是困難都絕不放棄，相信所有的努力都會透過時間的累積回饋給自己。他笑稱自己若不當歌手，很有可能會往職業運動員的路前進，在不同的舞台也要發光發熱。鼓鼓也希望透過這次跟好兄弟一同代言遊戲的機會，將這樣「堅持信念」的正面能量傳遞給大家。

雖然前陣子因為疫情而宣布取消原訂8月舉辦的演唱會，但鼓鼓認為大家的健康安全最重要，雖然目前疫情狀況趨緩，已經開始「微解封」，但大家還是要好好待在家不要亂跑，這種時候最適合在家與好友一同遊玩手遊，不用出門也能連繫感情，共同戰鬥！鼓鼓也表示因為《戰神風暴》絢麗的角色外觀、炫技的競技玩法以及流光特效，激發了他的創作魂，偷偷透露近期創作能量爆表的他，接下來還會公布更狂、超燃的創作，請大家好好拭目以待！

打贏每一場硬戰！蕭秉治坦言最像角色「龍戰」 超「坦」隊友

本次擔任代言人的蕭秉治提到在《戰神風暴》中，他最喜歡的角色就是力量強悍的龍戰，無論是酷炫外型，或是龍戰面對困難總是不畏挑戰，都跟他自己信念一樣，關關難過關關過，勇往直前面對人生中的每一場戰鬥！

蕭秉治也透露在發行第一張個人音樂專輯之前，曾經歷過低潮時期，對未來及方向感到迷惘，一度想要放棄最熱愛的音樂之路，最後是靠著不斷重播師兄五月天的演唱會片段讓他看到自己的夢想絕不該放棄，應該抱持「勇敢無畏」的信念，不辜負對音樂的熱忱。蕭秉治說自己過去玩遊戲的功力不強，疫情期間在家，每天狂玩手遊數小時，遊戲功力已經大幅提升，這次能跟好友鼓鼓共同擔任《戰神風暴》遊戲代言，不只想傳達給大家「堅持信念、勇敢無畏」的戰神精神，他也笑說自己會像以前一樣，遊戲中他一定會超「坦」隊友。

還有一個代言人？鼓鼓、蕭秉治：這個「她」很厲害…

除了鼓鼓、蕭秉治以外，《戰神風暴》透露還有第二組重量級代言人，即將於下周宣布！「她」將與鼓鼓、蕭秉治聯手激起全新火花，蕭秉治鼓鼓透露「她」跟智慧與美貌兼具的「秘法」形象非常符合，鼓鼓也說這次的合作內容真的太燃太炸，要忍住不說真的好難。這次聯手代言將激起全新火花，讓玩家不論在視覺、聽覺都有意想不到的驚喜與衝擊，打造2021年最狂炫戰組合！更多有關《戰神風暴》的最新進度及相關活動內容，請見官方公告、粉絲團訊息。

地表最強活動！玩戰神就送鼓鼓、蕭秉治最愛的日系超跑東瀛戰神

《戰神風暴》除了請來兩組超強代言人外，更祭出超強活動「玩戰神送戰神」！只要遊玩《戰神風暴》就有機會獲得兩人私底下最愛的超殺跑車，素有東瀛戰神稱號的價值635萬GT- R Premium Edition跑車！

《戰神風暴》更推出一系列的遊戲好康優惠要送給玩家們！目前已正式開放Google play及IOS雙平台預註冊，完成預註冊後即可獲得勇猛飆悍的傳說級魔寵「赤鬼獸神」！於官網進行事前登錄，更可獲得【空力套件‧改】翼靈，還在等什麼！心動不如馬上行動。