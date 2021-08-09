台南市安平區漁光島月牙灣外圍種植一整排防風林，在這波豪大雨後到處積水，多棵樹木全泡在水中，一群業餘攝影師拍照時，發現猶如台南版水漾森林，還有民眾在森林中玩起立式划槳。

漁光島是台南市近年旅遊勝地，台南市文化局在新冠肺炎疫情之前還會在月牙灣沙灘上舉辦藝術節活動，平時仍有不少業餘攝影師前往拍攝風景。

月牙灣沙灘內側一整排森林作為防風林使用，台南市這波豪大雨，整塊防風林地到處積水，深度達10公分，不少樹木泡進水裡，意外成為攝影師眼中的台南版水漾森林。

常在漁光島拍照的業餘攝影師程毅然表示，這次大雨後，不少攝影同好發現森林中的積水印出樹木倒影，與嘉義阿里山的水漾森林、南投的忘憂森林如出一轍，捕捉角度拍下照片，意外受到網友驚艷，直呼好美。

泡水的防風林意外成了新景點，有民眾乾脆在森林中玩起立式划槳等水上遊戲，吸引攝影師捕捉畫面，部分攝影同業還想飛起空拍機，拍下防風林泡水景觀。