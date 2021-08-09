新北市淡水忠寮社區長期宣導農民減少使用農藥及化學肥料，推廣友善耕作，今年榮獲新北市金牌農村，近日在新北市農業局牽線下，從淡水動物之家認養一隻可愛農場守護犬「小乖」，希望未來有更多農村社區以認養代替購買，不但可以幫毛寶貝找到新家，還能守護農場，

農業局表示，「小乖」乖巧聽話穩重成熟，經常像似小跟班似圍繞著忠寮社區理事長李鎮榮撒嬌討愛，平常牠負責擔任守衛犬在場區內巡視看顧，對於陌生人靠近場區，就會大聲吠叫提醒警戒，左鄰右舍大家都稱讚「小乖」是非常稱職的農場守衛犬。動保處淡水駐區獸醫師彭明發也定期為「小乖」檢查身體健康，感謝農場愛心認養。

農業局長李玟表示，忠寮社區是新北市優秀的農村社區之一，從生活、生產、生態都發展得十分出色，推動食農教育、生態導覽，也是淡水國際詩歌節的重要場域之一，農業局不止關心農業生產，也相當重視毛小孩，期盼忠寮理事長之善舉能拋磚引玉，讓更多農村社區加入領養毛小孩成為社區的守護犬、守護貓。