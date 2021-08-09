Delta變種病毒快速擴散，導致美國的新冠疫情急升，尤其是南方疫苖接種率較低的州更是疫情慘重，部分地區的住院人數已經創下新高，醫院所有病床都已被新冠肺炎患者佔滿，不管是收治病患的空間和人員都已逐漸耗盡，部分患者無法獲得應有的照護。

外媒報導，佛羅里達州婦女沃克（Susan Walker）不斷撥打電話徵詢其他州的醫院，試圖為其丈夫尋找一線生機。她的丈夫沒有接種新冠疫苗，現已處於昏迷狀態。沃克表示，她的丈夫正在使用呼吸機，現在急需葉克膜（ECMO）治療，但他所在的醫院已無法提供這種體外維生系統，「所有病床都被正在使用葉克膜的新冠肺炎患者佔滿了」。

全美各州正竭力對抗迄今傳染力最強的Delta變種病毒，但南方幾個州的情況特別令人擔憂。

路易斯安那州上周染疫住院人數創下新高。

根據佛羅里達州醫院協會的一項調查，最近佛州染疫住院人數比該州在2020年7月23日達到的高峰值還高出了13%。該協會表示，預計到本周，該州60%的醫院將面臨「嚴重的人員短缺」。

休士頓聯合紀念醫學中心周日宣布已經沒有床位，急診室裡擠滿了等待住院的病人，「過去的12個小時裡，我們失去的病人已經超過之前5到6周染疫死亡的患者人數」。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）周日公布的數據，目前美國已有超過1.66億人、相當於50.1%的總人口完整接種疫苗。

截至周日，密西西比州約35.2%的居民已完整接種疫苗，使阿拉巴馬州成為美國唯一接種率不到35%的州，其完整接種率僅為34.8%。

根據CDC的統計，以7天計，目前美國每日接種平均劑量為70萬6,323劑，每天平均有44.9萬人接種第一劑。

根據約翰霍普金斯大學統整的數據，目前美國平均每日新增染疫人數已超過10萬例，創下近6個月來新高。由於某些確診患者可能需要數天或數周才會住院或死亡，美國醫療體系已有心理準備，2020年發生的可怕場景恐將重演。

美國CDC主任瓦倫斯基博士 (Dr.Rochelle Walensky) 上周表示，絕大多數因感染新冠病毒而住院或死亡的患者，都是尚未完整接種疫苗的人。

此外，CDC上周五發布研究結果指出，對於曾感染過新冠病毒的成年人而言，疫苗預防再度感染的保護力高於身體自行產生的自然免疫力。瓦倫斯基呼籲以前感染過的人仍應該接種疫苗。

近來美國的兒童醫院逐漸滿載。美國近一半人口未全整接種疫苗，其中包括尚未符合資格但仍容易受到感染的12歲以下兒童。

根據CDC內部報告所引用的研究結果，相較於其他新冠病毒株，Delta變種病毒可能引發更嚴重的疾病。

這或許能解釋現在美國一些醫院收治的染疫患者比之前的更年輕，顯示需住院治療的染疫者有年輕化的跡象。

貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）國立熱帶醫學學院院長霍特茲博士（Dr. Peter Hotez）表示，現在美國南方正在發生一些非常可怕的事，年輕人住院治療的人數激增，「這是我們以前在南方醫院從未見過的景象，有很多、很多年輕人，很遺憾地，包括很多兒童入院，這是我記憶所及第一次，我們開始看到兒科重症加護病房不堪重負，這是前所未見的事」。

數據顯示美國兒童的感染病例在一周內激增了84%。根據CDC數據，截至上周二的一周內，平均每天有192名染疫兒童住院，在0至17歲的染疫患者中，每日新增住院人數較前一周增加45.7%。