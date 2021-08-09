桃園有5所高中與美國緬因州中央中學簽訂雙聯學制合作備忘錄，學生只要參加雙聯學制每年需修習1門美國課程，每週上約4至5小時的線上課程，並赴美參加1個月暑期課程， 通過2校考評畢業即可獲得國內外雙文憑。

為跟上2030雙語國家政策，教育局長林明裕帶領幾位校長拜會美國在台協會AIT，最後武陵高中、桃園高中、內壢高中、陽明高中及大園國際高中與美國緬因州中央中學簽訂雙聯學制合作備忘錄，近期相關說明會皆已辦理完成，預計110學年度9月開放申請。

教育局高級中等教育科長湯惠玲指出，美國緬因中央中學與全球22個國家都有簽約，學生來自全球各地，這是桃園首次和國外學校簽約雙聯學制，課程內容以科學技術、工程跟數學為主，希望學生除了專業科目、英語能力有所精進外，最重要的更是擁有跨文化的學習機會。

「是否參加雙聯學制全看學生個人意願！」，湯惠玲表示，5校的雙聯學制為兼顧教學品質，申請上限人數為30人，若學校有15至20人申請則可自成一班，否則將採取跨校上課模式。

新冠肺炎疫情肆虐全球，雙聯學制要求需到美國參加為期1個月的暑期課程，是否會有所影響？湯惠玲回應，雙聯學制今年9月開放申請，高一學生報名參加的話會最快明年暑假才能赴美國就讀，若擔心疫情問題，也可延後至後年再赴美，教育局也會視疫情情況給予協助。