金融及傳產逗陣力挺，台股小跌守住17450點！今天的台股可說是從頭悶到尾，法說會、季報公布漸入尾聲，且Delta變種病毒在全球蔓延，讓市場充斥觀望氣氛，失去熱情量能的台股也瀰漫無力上攻的氛圍，今天盤中一度因電子股及權值股急殺大跌176點，下探17350.15點，資金轉戰傳產類股，富邦媒(8454)強勢收高，帶旺百貨類股，中鋼(2002)也展現帶頭大哥風範，帶領中鴻(2014)、新光鋼(2031)等逆勢收紅，近期利多頻傳的航運類股雖然無法喚回投資人追價，萬海(2615)收黑，陽明(2609)小紅作收，但華航(2610)、長榮航(2618)及亞航(2630)展翅高飛亮燈漲停，推升航運類股指數收紅。

綠油油的股市仍有杏國(4192)、邑錡(7402)、益安(6499)、大眾控(3701)及台聯櫃(5601)等高掛紅燈的中小型股出頭，搭配金融類股撐盤，終場加權股價指數約17485.15點，下跌41.13點，成交量約3489.09億元，OTC指數為217.34點，下跌5.11點，成交量約817.27億元。

今天盤中上市各類股以鋼鐵類股表現最佳，上漲2.97%，其次是玻璃類股及百貨類股，分別上漲1.41%及1.21%，表現較差者為電子零組件類股、電線電纜類股及光電類股，其中電子零組件類股下跌1.74%，電線電纜類股下跌1.54%，光電類股下跌1.33%；上櫃部分，表現最佳航運類股，上漲6.95%，表現最差為光電類股，下跌3.86%。

就技術面來看，今天台股在群龍無首下，指數多呈現弱勢，盤中一度下探17350.15點，所幸金融及傳產回穩，終場下跌41.13點，以17485.15點作收，守住10日線；台股在回測季線，獲得強勁支撐後，上周指數展開一波反彈走勢，目前於月線上下整理，觀察5日、10日均線黃金交叉，技術指標KD也由低檔持續向上揚升，短線趨勢有利指數持續向上；不過，近期成交量縮減，難以挑戰17700點關卡，若本周進一步站上17700點，將有機會持續彈升，反之，17480點若無法守住，預期將是短彈結束訊號，提防指數再次回測季線。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，台股上周量縮反彈上漲1.62%，三大法人合計買超572億元，但出現外資大買636億元，本土法人賣超64億元的狀況，不過，在主流電子股半年報公布多優於預期下，帶動電子族群反彈，成交金額佔大盤比重重返6成；反觀航運股進入整理期，成交金額大幅萎縮；有鑑於近期資金及類股輪動快速，布局建議以基本面為主，電子族群可關注半導體、記憶體、車用電子等呈具成長性之族群。本周台股上市櫃公司將邁入密集的財報周，可留意指標大廠企業財報結果與未來營運展望。另外，因經濟從疫情中加快復甦，美國聯準會內部釋出希望儘快縮減購債計畫，以便Fed在明年或2023年升息，儘管內部仍有分歧，美國通膨、就業、十年期公債殖利率等經濟數據變化，將引導台股指數走向與類股輪動，建議持續關注。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，近期台股面臨通膨擔憂、Taper(縮減購債)與企業獲利年增率趨緩等雜音干擾，加上籌碼面融資餘額增加過快、當沖占比仍高，且多家重量級科技大廠法說會後利多出盡，使得台股短線震盪加大，不過，同樣是17000點附近的指數位置，此次外資期貨OI持續出現3萬口以下空單，顯示對台股後市不看淡；基本面上，2021年台股企業預估獲利年增率上修至35~45%，明顯優於年初預估，台股震盪過後有機會再創高峰，可利用拉回找買點。

沈建宏指出，8月持續面臨企業財報與法說會的檢驗，加上第三季產業基本面呈現原物料股基期已高，科技股面臨新舊產品交替，較難有題材與利多，因此預期8月大盤仍以震盪格局為主，但在企業獲利創佳績及高配息保護下，對台股市亦不必悲觀，個股表現優於大盤表現。在類股操作上，持續看好2021年汽車及車電供應鏈，以及伺服器供應鏈景氣逐季復甦；另外，隨著電動車、AI、5G等創新科技的興起，半導體供應鏈長線成長性值得期待，半導體設備商逢低可布局，不過，IC設計股漲多，宜留意評價的修正。