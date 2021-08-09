公費疫苗預約平台出包！中央流行疫情指揮中心今天坦言，近期有許多原不屬於前三類人員，卻搶先完成第二劑疫苗預約，粗估共有一千五百多人，目前正在盤點共有多少筆誤植資料，但考量到預約時間已過，這一千五百多人將可安排接種。

指揮中心發言人莊人祥表示，最近預約平台之所以會出現許多原不屬於前三類以及孕婦的對象可預約第二劑莫德納疫苗，是因為進行接種單位將身份別誤植，這部分包含醫療機構將七十五歲以上長者的代碼與孕婦搞混，以及醫院將一至三類的人員錯誤歸類所造成。

莊人祥說，經疾管署盤點目前出現誤植的預約登記個案共有一千五百多人，有些是原本被列在第六或第八類人員，但卻被醫療院所歸類在第三類，也有發現醫療機構將接種者的身分別勾錯，導致部分非優先對象能搶先預約第二劑莫德納。

莊人祥指出，由於這一千五百人是在資料更正前就被發現，因此還是能收到接種簡訊，考量到現在預約作業已結束，因此還是會對這一千五百人進行接種。

衛福部長陳時中則補充，截至今天公費疫苗預約平台上登劑接種的人數是四十八萬七千七百七十八人，比原先準備的疫苗劑量稍微少一些，預計八月十一號開始施打，而這兩天由於風災的關係，施打進度較為緩慢，目前總疫苗人口涵蓋率是百分之三十六點九五，劑次人口比是三十九點零九。