上周美國勞動部發布7月非農就業數據，新增就業人數高達94.3萬人，失業率也從5.9%下降至5.4%，創下去年4月以來的新低，優於市場預期，亮眼的數據讓投資人開始擔憂是否預告距離升息不遠了？對此，有專家認為，現在討論縮減寬鬆貨幣政策還太早，可能要等到11月才有可能開縮減購債規模。

CNBC報導，富國銀行證券部門宏觀策略主管Michael Schumacher表示，「這份數據非常有力，但並非一鳴驚人，因此現在認為聯準會要縮減購債規模還言之過早，如果接下來經濟復甦仍保持強勁，可以想像他們會開始討論相關計畫，但等到10月份再說吧。」

Michael Schumacher認為，預計聯準會最早在今年11月開始縮減購債，此舉給予十年期美債殖利率出現上升的壓力。先前Michael Schumacher曾預測十年期美債殖利率將在年底前上漲到1.60%至1.90%之間，目前約落在1.30%左右。

此外，Michael Schumacher也提到美國經濟環境的隱憂，「Delta變種病毒的確診案例飆升將為經濟數據帶來壓力，這是難以解決的問題，如果再出現大規模的封鎖政策，將對經濟發展帶來損害。」

Michael Schumacher對債券市場的主要擔憂是通貨膨脹的延續時間比預期更久，將導致債券殖利率大幅上升，他說：「沒有人真正經歷過一場流行病，已經100年沒有這樣的經驗，所以當任何人充滿信心地說，通貨膨脹將大幅上升或下降都是愚蠢的，這一切都相當難預測。」