日本東奧閉幕，駐日代表謝長廷今天表示，駐日代表處同仁昨晚在宴會廳觀看閉幕典禮，並檢討這段期間後勤支援的做法。今天發表的日本民調顯示有56％肯定辦奧運，他感謝日本勇敢舉辦，為人類對抗病毒的歷史，留下光明的一頁。

謝長廷在臉書表示，這次奧運因新冠肺炎疫情延期一年，並在感染擴散及民意多數反對下舉辦，有來自205個國家的11000名選手參加，克服前所未有困難。給民眾帶來連續的感動和勇氣，日本金牌27總牌數58，都是史上最多。

為了降低民意反彈，他說，日本採取最嚴厲的防疫措施，嚴格限制選手活動，PCR檢測高達60萬人次，最後感染者430人，大部分為供應商及志工，選手僅32人，如同奧會主席巴赫說的：「這是一次成功的奧運會」，外國政要也開始致電或在推特祝賀。

謝長廷表示，今天發表的日本民調顯示認為辦奧運是好的比例有56％，「我一向認為停辦奧運等於人類向病毒投降，很感謝日本勇敢舉辦，為人類對抗病毒的歷史，留下光明的一頁」。

本屆東奧馬拉松比賽，日本有中村、服部、大迫等三人參加，大迫傑自始至終不放棄，並在最後階段拚命追趕，沿途觀眾不斷地加油鼓勵，最後得第6名，但也認為這已經是自己最好的成績。

謝長廷指出，日本在1912年第一次參加瑞典奧運馬拉松，全國期待的金栗四三選手因為迷路，沒有前往終點報到，大會沒有記錄，54年後才邀請76歲的金栗前往報到，正式記錄是跑了54年8個月6天5小時32分20.3秒。「從那時以來，不斷進步追求金牌，這次也是算接近，相信有一天會成功？」

今天奧運代表團總領隊蔡辰威、體育署洪副署長帶隊40多人回台灣，他說，代表處同樣有莊、呂、林三位祕書，以及梁顧問和教育組黃組長到機場協助。

今天台灣媒體的朋友也要返台，謝長廷也肯定愛爾達體育台的董事長陳怡君和她的團隊成員、公視記者也都在其中，她們除了拍攝有時也會加油，「記得空手道比賽時，陳董不斷大喊文姿云加油，精神感人」。