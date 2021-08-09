「Q sweet」創辦人Queenie吳葵妮。（Q sweet提供）

百香果粉紅胡椒 黑巧克力霸。（Q sweet提供）

5月落幕的2021年世界巧克力大賽（International Chocolate Awards）中，台灣品牌「Q sweet」金牌＋銀牌共獲得5項大獎，創辦人也是大賽中惟一的女主廚「Queenie吳葵妮」，當初以法式夾心巧克力、法式松露巧克力、黑巧克力霸，與白巧克力霸品項勝出。

看好此次七夕情人節商機，「Q sweet」看好奧運金牌熱潮，引起全民熱血沸騰，也推出世界金牌巧克力慶祝，搶攻商機。吳葵妮表示，Q sweet過去屬於重視生活品味的巧克力愛好者，會高回購率的店 ，是ㄧ座低調的專業巧克力殿堂，現在看見愈來愈多年輕客人，願意來買精品巧克力犒賞自己或送朋友，七夕將至，觀察購買潮與往年差不多。

「Q sweet」同步推出「金牌松露巧克力」，該款囊括「世界銀牌」與「亞太區金牌」獎項。 原味黑巧克力松露外殼薄如羽翼，放入口中是精品級的細緻，薄脆的外殼瞬間化掉，隨之像破繭而出的柔滑內餡包覆在舌蕾間，前味，中味，後味，層層綻放，彷若品酒般深邃。

另款「百香果粉紅胡椒 黑巧克力霸」，囊括「世界金牌」，與大會額外頒發「特別獎」，表揚主廚配方

，該款以黑巧克力為主體，表面鑲嵌薄薄的百香果白巧克力，點綴帶檸檬清香的粉紅胡椒，讓黑巧克力、白巧克力、粉紅胡椒形成三重奏的樂章。