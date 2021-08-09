台中市一名女子小如（化名），去年與多年未見的學長阿祥（化名），在網路取得聯繫，得知對方是位髮型設計師後，便前往捧場燙髮，豈料竟遭學長強抱襲胸，提告後，因監視器拍到她過程有說有笑，還坐在學長的大腿上，檢察官認為是兩情相悅，處分阿祥不起訴，經再議發回後，檢察官認為小如是為了自保才強顏歡笑，今（9日）將阿祥提起公訴。

據了解，小如與阿祥自國中畢業就沒有見面，2人2020年5月於網路取得聯繫，得知學長目前從事髮型設計，便前去捧場燙髮，隔天再去做護髮，沒想到做護髮那天，卻遭學長從後方摟抱，躲了幾次站起來，又被拉過去坐在大腿上，小如不甘遭侵犯，事後對學長提告涉嫌妨害性自主罪。

惟檢察方根據監視器畫面，看到小如全程中「有說有話」，還坐在阿祥的腿上，認為阿祥並未違反小如的意願，處分阿祥不起訴。小如不服指控，當時身處陌生環境，擔心掙扎可能激怒阿祥，進而讓自己遭遇不測，才會強顏歡笑，勉強自己陪對方聊天，萬萬沒想到這會成了阿祥試圖脫罪的理由。

高檢署此案再議發回，檢察官再次檢視監視畫面，看出小如不僅用身體前傾動作閃躲阿祥強摟，也做出用力推開阿祥雙手的動作，明顯表達拒絕之意，而且小如事後把這段不愉快經驗寫在個人行事曆，因此採信學妹說法，依強制猥褻罪嫌起訴張男。

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