香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今（9日）表示，現在全球都受Delta變種病毒影響，針對香港不少輸入病例都曾接種新冠疫苗，曾坦言，「目前世界各地的疫苗技術平台，沒有一款可完全預防感染新冠病毒」，但接種疫苗可有多一重保障，認為要科學化去看。

港府將目前以「ABCD」類劃分的海外風險地區，簡化為「高中低」風險，原本禁止來港的極高風險地區納入高風險地區，港人完成新冠疫苗接種即可入境，檢疫期為21日。至於中風險地區，只容許港人及已打針的非港人入境，已打針的檢疫期為14日，未打針則為21日；若抵港者驗出有抗體，便可縮減檢疫期至7日。至於低風險地區來港者，已打針及未打針檢疫期分別為7日及14日。

曾祈殷表示，現在全球都受Delta變種病毒影響，甚至將來所有地區都可能屬於高風險。他建議要求航機工作人員及乘客必須打齊疫苗，以減低交叉感染機會，是較穩妥的做法。

針對不少輸入病例均曾接種新冠疫苗，也有患者被驗出身體內其實有抗體，曾祈殷認為，現在世界各地的疫苗技術平台，沒有一款可完全預防感染新冠病毒，但接種疫苗可有多一重保障，認為要科學化去看。他建議，港府需要為所有入境人士，尤其接種了兩劑疫苗的人士檢驗有否抗體，並對外公布收集的相關數據。

曾續指，由於接種新冠疫苗後，主要是血液有抗體，而鼻黏膜及上呼吸道抗體數量濃度未必足夠，對病毒的抵禦力或較差，故提醒市民一定要戴口罩。