終於要擁有自己的房子了，但事前驗屋很重要，別等交屋後才後悔，專家建議，驗屋時可準備幾項法寶，建議攜帶紙膠帶，將有瑕疵之處用紙膠帶做標記避免遺漏，攜帶型小夜燈測試插座電源供應是否正常，準備張衛生紙測試馬桶水壓狀況，拿硬幣輕敲地磚、牆壁是否為空心，為買房之路畫上完美句點，歡喜入住。

交屋前買方支付尾款至履保專戶，賣方將房屋騰空供買方確認屋況，專家提醒，交屋前買方有些細節須特別注意，如果等到完成交屋才來後悔可能就來不及了。

永慶房屋客法部經理陳繼先指出，驗屋是在交屋前很重要的一個環節，驗屋時「查水、查電」是必要的檢核項目，要確認管路、通電等問題，如果預算有限可以自己利用常見的工具來檢驗房屋的狀況。

此外，現在智慧型手機很方便，都有手電筒、測距儀等app可以使用，檢核好房屋的狀況之後才能安心地進行交屋手續。

交屋前驗屋是最後再檢視屋況的機會，驗屋時準備幾項配備，讓你驗屋更輕鬆，建議攜帶紙膠帶，從入門開始將有瑕疵之處用紙膠帶做標記，避免遺漏，用攜帶型小夜燈測試插座電源供應是否正常。

另外也可以準備張衛生紙測試馬桶水壓狀況，洗手台裝滿水靜置一段時間再放水，可以觀察排水功能是否通暢;拿硬幣輕敲地磚、牆壁是否為空心，若是房屋有大樓管理員或是總幹事，也可先認識了解大樓內的相關規定，如管理費的繳交方式、日期、社區規約等等。

永慶房屋表示，確認好交屋的時間與地點後，買方在交屋時最重要的就是向代書索取土地及建物登記簿謄本正本、公契正本、土地增值稅單影本及契稅單正本等文件。

陳繼先強調，重要的文件都要和代書確認清楚，記得查看土地及建物登記簿謄本，比對買賣合約書的坪數與房屋、土地權狀記載坪數是否相符、產權是否清楚、正確，賣方承諾會處理的瑕疵是否有如期完成，若有賣方同意附贈之物品，應於交屋時一同交付，點交時要再次做最後的屋況確認，與之前狀況是否相同。

購屋者著重於房子本身，有時忽略管理費、水電費的分算，永慶房屋表示，以交屋日為基準，畫分買方及賣方各別需要負擔的管理費、水電費等相關費用，確認賣方應負擔的費用是否繳清，完成買房手續後，就能準備裝潢、買家具，輕鬆安心入新厝。