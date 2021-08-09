台股今由傳產的鋼鐵、航運等撐盤；電動車概念股電力不足，多數個股都以下跌作收。不過，日盛投信認為目前只是短期震盪修正，持續看好該產業的長期趨勢，尤其是美國總統拜登將簽署一項行政命令，設定了美國到2030年電動車總銷量占40%至50%的目標，其中包括電池電動汽車、燃料電池汽車，以及汽油引擎的插電式混合動力汽車在內，並為在2026年前減少汙染，提出新的汽車排放規定。拜登力推汽車電動化，支持力度不斷加強，超出市場預期。政策支持有望推動美國電動車重拾高增長。

台股今天收盤跌逾3個百分點的電動車相關個股包括:康普(4739)、榮炭(6555)、精星(8183)、車王電(1533)、鑽全(1527)、橙的(4554)等。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，美國到2030年電動車總銷量占40%至50%的目標推出，確立了美國新能源車產業長期目標，全球電動化有望共振向上。後續看好電動車三大概念股，1.公布明確轉型計畫、未來幾年EV產品線豐富的傳統車廠、2.受惠電動車、車用電子和ADAS升級導致需求增加的車用半導體、3.EV滲透率加速搭配充電站佈建，包括充電模組、電源管理解決方案業者等。

今年福特、通用等傳統車企積極轉型佈局電動車業務，大眾、日產等在美國也有重點佈局，特斯拉預計美國的第二個工廠德州工廠下半年投產，美國電動車有望重拾高增長，從而成為繼中、歐之後，全球汽車電動車重要的新增長。美國今年Q1電動車銷量12.6萬輛，年增49%，調研機構已上調2021/2022年電動車銷量預測到60/100萬輛，原預測56萬輛/85萬輛，預計到2025/2030年銷量有望達300/800萬輛，滲透率接近20%和50%，2021-25年複合增速達50%。建議透過智能車概念基金佈局成長動能看旺的電動車市場，完整掌握智能車產業中的領先群。