小米積極布局實體店面，強化消費者體驗，再度插旗北台灣，宣布「小米林口三井專賣店」正式開幕，瞄準林口在北台灣的集客力。

小米台灣穩步於各縣市、區域展店，強化在台實體通路布局，讓用戶更便利地購買、體驗小米的智慧型手機與各類智慧家電產品，小米看準MITSUI OUTLET PARK林口匯集人潮的消費潛力，宣布「小米林口三井專賣店」正式開幕，開立小米在台的第22間實體門市，為米粉們提供更多體驗小米產品的管道，持續深耕與用戶的連結。

小米表示，北部最具規模的複合式購物休閒場所MITSUI OUTLET PARK林口位於台北及桃園機場之間，挾地理位置優勢，吸引各大人氣品牌進駐，以多元的複合設施規劃，一站滿足消費者購物、娛樂、生活的需求，是許多消費者閒暇時的去處首選。看準MITSUI OUTLET PARK林口的集客力，以及坐擁跨縣市人流的地理優勢，小米台灣宣布正式進駐MITSUI OUTLET PARK林口，開設小米在台灣的第22間實體門市「小米林口三井專賣店」，持續擴大實體店面版圖，期待為米粉們提供更多元、便捷的體驗管道，同時吸引更多潛在的米粉。