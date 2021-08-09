縣長楊文科（右）到仁愛之家勘察，覺得庭園水池荒廢很可惜。（羅浚濱攝）

在新埔鎮旱坑里的「新竹縣仁愛之家」，除外借的「柿染坊」外，公費和自費2棟大樓和餐廳已閒置17形同廢墟，縣長楊文科9日到場會勘後，指示社會處盡速委託專業顧問公司規畫，打造仁愛之家成為像日本「佛子園」一樣的社福產創共融園區！

社會處長李國祿對如何活化仁愛之家，認可借鏡日本「佛子園」，從原本收容戰爭孤兒，逐漸轉型成社福機構，經營牧場、農場、啤酒釀酒廠，辦理身心障礙者生活照顧到就業輔導，陸續增建食堂、咖啡館、健身房等設施，打破民眾對照顧機構的成見。

社會處構想仁愛之家成為「社福產創共融園區」，可以短期出租、BOT、ROT、OT等四種方式「復生」。

財政處長黃國峰認為，短期出租無法對現況有較大改變，OT容易跟承商發生爭議，建議用BOT或是ROT規畫養生長照。產發處副處長姜禮仙建議依促參法先做可行性評估，再向中央爭取經費推動。

新埔鎮長林保祿以舊公所建物正由文化局主導活化計畫，希望仁愛之家能結合新埔老街、柿餅、柿染產業及大墩山休閒農業區做整體規劃畫。

縣長楊文科期待仁愛之家能像日本的佛子園，成為社福產創共融園區，有青銀共學、愛心市集及結合在地柿染產業外，並逐步開辦青銀共居的老人公寓和身障社區。

李國祿指出，該處將在1個月內完成仁愛之家畫規畫設計的招標，以發展社福產創共融園區為原則，至於是用促參還是BOT等方式，將由規畫的顧問公司做評估。

新竹縣仁愛之家佔地7499坪，曾開辦老人安養服務和設立替代役管理中心，之後都結束營運，新埔鎮公所2010年租用辦公大樓辦理「柿染坊」迄今，2棟大樓和餐廳都年久失修，局部裸露鋼筋，到處可見癌壁，成為2013年台灣燈會撤展花燈的倉庫，形同廢墟。