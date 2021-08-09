林隆璇創作超過1000首膾炙人口歌曲。（ChillNoW短影音平台提供）

林隆璇受邀擔任「ChillNoW原創音樂賞」評審，他想起自己當年大學自國樂科系畢業後，曾經歷一段怎麼投稿都不會被採用，寫出來的歌常常石沉大海的辛苦時光，「有一次我用卡帶錄製了30首歌，想說唱片公司至少會用一首吧。結果創作被全部退件，這件事給了我很大的動力」。出道前創作不被採用的經歷，林隆璇當下並沒有受挫，反而開始反省自己，「我覺得是不是我把流行市場給誤會了，以為一定是要哪種風格，但其實創作應該更貼近人群」。

林隆璇曾多次謙稱自己是「苦練型選手」，出道前的經歷更讓他痛定思痛，開始針對當代音樂創作的Hook（記點），也逐一分析每首歌曲最精華的段落，並精心研究李宗盛、羅大佑兩位大師是如何寫歌。爾後林隆璇實驗性地寫了〈悲傷的城市〉、〈沉默取代我的笑顏〉兩首歌，給當時的新人葉歡、順利獲得採用，「我就發現，我這個實驗好像還挺成功的，非常開心」；雖然這兩首歌，沒有成為葉歡專輯的主打歌，也並非林隆璇的創作第一次被採用，但歌曲能被當時當紅的葉歡採用，已是不小肯定。

林隆璇也曾度過長達7年幾乎沒什麼收入的日子，但他並未灰心，反倒在此時沈潛寫歌、累積創作能量，最終被伯樂福茂唱片看見，進而創作出〈白天不懂夜的黑〉、〈你那麼愛她〉、〈流言〉、〈為愛往前飛〉等經典歌曲，累積至今已創作超過1000首膾炙人口的作品，參與製作超過100張專輯。