疫情逐漸趨緩，松山文創園區特別推出「行動支付抽好禮」活動，鼓勵民眾以行動支付取代現金交易，降低接觸風險，只要活動期間在指定商店消費滿1千元，就可獲得抽獎機會乙次，最大獎是價值上萬元的五星飯店住宿券，其他獎項包括誠品行旅The Chapter Café雙人晚間套餐及雙人下午茶招待券各1名、松菸和設計點購物回饋金共1100份等好禮。

松山文創園區今年5月到8月受疫情影響封園近2個月，人潮減少，但園區依然積極提升服務體驗，除了讓民眾可用行動支付消費外，今年也將超過80年歷史的松菸男澡堂，由創意整合團隊「得時創行DĒOXI CREATIVE」重新改造變身成為超時髦的藝文展演空間「遇・場 PLACE」。

文創園區表示，在充滿未來感的空間設計中，保留原有的古蹟澡堂磁磚，新舊融合的衝突感，讓空間變得更有魅力，獨特的設計也獲得有「歐洲設計界奧斯卡」之稱的義大利 A’ Design Award ＆ Competition 2021年國際空間設計獎，吸引許多潮牌精品在此舉辦活動，並結合展覽演出，古蹟澡堂變身成為時尚設計多元的交流場域。

此次行動支付抽好禮的指定商店「松菸風格店家」，台灣設計、台灣製造的皮件品牌「UNSIMPLE」，專注於研發創新工法，除了材質耐磨防水，皮件上的凸體塑字更是全球獨家技術，品牌也搭上東京奧運熱潮，羽球男子雙打「麟洋配」王齊麟和李洋成功奪下金牌的「決勝點in」畫面，也變身成為手機殼凸體塑字，引起廣大迴響！

還有獲選為國家代表工藝家的「Re-Re」，將失傳的傳統工藝「纏花」加以設計改良，以蠶絲金工結合現代風格創作成飾品，賦予古老技藝嶄新風貌，數度獲選為台灣外交禮物，並在2020年獲得文化部國家優良工藝品牌殊榮。