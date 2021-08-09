Covid-19新冠肺炎爆發後，台中市教育文化和運動休閒產業受到重創，市議員林祈烽和施志昌9日要求市府要有具體紓困補助計畫，特別是現已開放的4處國民運動中心都是委外在經營，運動局不能讓國運中心變成蚊子館。運動局長李昱叡說，市府有輔導業者向中央申請紓困補助，度過這波疫情難關。

林祈烽質詢說，5月中疫情爆發以來，中央流行疫情指揮中心關閉所有休閒娛樂、教育學習、訓練班、活動中心、展演場所、運動和健身的場館，包括室內健身休閒、國民運動中心，及室外溜冰場、游泳池等，全都因疫情影響而暫時關閉或停止學習。

林祈烽指出，目前疫情已降級為二級警戒，各國民運動中心場館和設施是否都已開放供民眾租借使用？各場館或地點全隸屬教育、文化、新聞和運動4個局業務主管，因這波疫情影響，業者到底損失了多少金額？有多少員工失業或被迫放無薪假？又有多少業者向中央或市府申請紓困補助？

林祈烽表示，中市4處國民運動中心都是委外在經營，在場館沒有開放情況下，業者就沒有營運收入，雖市府有減免租金或延長營運契約，但疫情反反覆覆長期下來，業者還願意來投標經營嗎？專業人士或教練願意來教嗎？國民運動中心以後會不會變成無人願意經營的蚊子館？

副市長令狐榮達說，政府基本上都鼓勵業者不要裁員，向中央申請紓困補助，至於有多少業者申請紓困，多少員工放無薪假，都還要再了解一下。勞工局可能會有較詳細的資料。運動局長李昱叡則表示，依照中央疫情指揮中心降級指示，國民運動中心已有適度放寬開放供市民使用。