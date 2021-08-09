5月本土新冠肺炎疫情大爆發，好不容易成行的台帛旅遊泡泡緊急喊卡，據了解，8月中下旬台帛旅遊泡泡有望重啟，不僅旅行團，甚至包含自由行，返台後檢疫規定是否相同？中央流行疫情指揮中心表示，返台後無須檢疫，但仍須5+9的自主健康管理。

指揮官陳時中表示，針對台帛旅遊泡泡，從帛琉回台不用檢疫，但是自主健康管理仍是需要，帛琉截至目前還是沒有本土案例，然而指揮中心也有和交通部討論，因為帛琉團最高的風險就是在帛琉的機場，如何在入境時和國際旅客分流，這是防疫重點，不然其他風險相對都低。

副指揮官陳宗彥補充，帛琉返台需要5天加強版自主健康管理以及9天自主健康管理。陳時中表示，變種病毒在各國引發傳染，短時間內沒有考慮放鬆境管，會在嚴守邊境的情況下繼續執行，入境資格與檢疫措施都會維持現有的高強度。

但也有人問到，打過兩劑疫苗是否能放鬆管制？陳時中指出，我們都看到突破性感染的發生，因此不能掉以輕心，至於可能放鬆的時間點，等到對變種病毒了解更多，以及台灣疫苗覆蓋率到一定程度後才可能會考慮。

指揮中心日前宣布，最快本周開放一到三類對象AZ混打mRNA疫苗，媒體問到，但若一般民眾想去帛琉混打第二劑BNT疫苗，在符合當地法規下是否為可行作法？

陳時中回應，基本上我們只能盡量提供相關資訊讓大家了解國內規定，在國外就要遵循相關醫療法規與進行相關行為。