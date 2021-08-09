這次盧碧颱風所引發的西南氣流，挾帶豐沛的雨量襲擊台灣中南部，累積驚人的雨量，依國家災害科技中心(NCDR)統計，最高連日雨量達2427毫米，幾乎是台灣一整年的年平均雨量，因而造成中南部地區多處的積淹水，但政府前瞻水環境計畫建設了許多水利設施，仍做到了讓淹水面積減少，退水速度加快的成效。

水利署表示，此次西南氣流帶所來的豪大雨，考驗著中南部的各項水利設施，經過歷年計畫與前瞻水環境計畫治理後，台南的三爺溪排水系統從105年梅姬時雨量91.5毫米，淹水面積約250公頃，到此次豪雨，時雨量89.5毫米，淹水面積已也降至10公頃以下，雖因降雨量超過保護標準，導致雨水下水道系統內水宣洩不及造成積淹水，但雨停後，即迅速退水。

高雄土庫溪排水在97年卡玫基颱風時，時雨量76毫米，淹水面積約797公頃，這次豪雨，最大時雨量64.5毫米，淹水面積僅7.48公頃；另外，屏東羌園地區也是國人關注焦點區域，在99年凡那比颱風時雨量為90毫米，淹水面積約350公頃，此次豪雨最大時雨量79毫米，淹水面積僅13.67公頃，大幅減少淹水面積336.33公頃。