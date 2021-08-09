新北市今（9）日增加1例，繼昨日宣布8月10日有條件開放新北市游泳池及足球場外，市長侯友宜表示目前個案都控制在個位數，代表疫情穩定下降，市府會分梯次、分階段滾動式的檢討，下午將再宣布可以開放的場域，並強調未來每一週也會視疫情狀況檢討，如疫情控制得好，就會朝開放的方向來走。下午3點侯友宜將會做最新說明。

直播》新北＋1將擴大開放公共空間，侯友宜最新說明。

記者會上新北市長侯友宜表示，新北市今（9）日增加1例，屬於永和的新增個案，目前已積極進行疫調，匡列需要篩檢的人員，並釐清感染源，請市民放心。另外高中以下的學校，復課規定以固定坐位、成員，以半天為原則，學校有一人確診全面停課。又8月10日起開放學校團隊訓練。

此外即日起，39處篩檢站也將改為33個，繼續擴篩尋找黑數，絕對不會撤掉篩檢站。

由於目前疫苗數仍不足，針對新北市第五輪疫苗預約狀況，昨日統計第五輪已超過9.5萬人登記，佔可登記人口83％，登記時間在今日中午截止，市府也將將公布最新人數，並呼籲民眾踴躍施打。