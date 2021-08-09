記憶體廠十銓（4967）7月營收5.19億元，月減27.75%，年減14.66%；2021年1~7月合併營收為43.87億元，年增0.61%，仍是歷史同期新高。十銓科技表示，短期受到市場調節影響，全系列新品9月即將登場，將挹注業績成長動能。

上半年全球市場對記憶體、存儲產品的需求潮，不斷推升合約價與現貨價；惟5月過後，挖礦市場受到政策影響，熱度趨緩，致使消費市場需求受到二手拋售潮影響，連帶使得618及Prime Day等電商零售跟著降溫，市場進入短期調節，十銓認為，短期降溫後，有助於後續供需的平衡和穩定。十銓全系列新品將於9月線上發表，備戰下半年產業旺季，持續看好5G、IoT、車用市場復甦商機，可望帶動下半年營運成長。

十銓受惠漲價效應，第一季每股淨利2.16元，第二季營運估維持高檔，上半年受惠記憶體漲價，法人估EPS上看逾4元的表現。

依據研調機構TrendForce指出，DRAM今年供不應求；加上三大原廠和國內DRAM大廠相繼放出擴產計畫為填補龐大產能缺口，樂觀看待記憶體後市，十銓亦看好邊緣運算帶動伺服器需求，原受疫情影響的伺服器與雲端資料中心客戶備貨動能已轉為積極，加上目前疫情帶動的遠距辦公、宅經濟線上購物等需求，都將使得雲端資料中心建置需求增溫。

此外，隨著下半年Intel和AMD兩大PC平台陸續上市，2022年DDR5議題逐漸浮上檯面，十銓日前領先業界推出DDR5 UDIMM及SODIMM工業級寬溫記憶體，積極投入DDR5研發，全面搶攻高效應用，因應邊緣運算、伺服器、嵌入式系統以及工業電腦等產業領域高效運算嚴格需求，有助貢獻集團營運向上。