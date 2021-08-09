據知情人士指出，空中巴士已經告知員工，如果公司沒有依照公司四月的成本刪減策略去分拆德國的小零件製造業務，可能會導致千名員工失業。

該熟知內情人士指出，如果空巴繼續在德國製造零組件，而不去分拆該子公司，那麼該部門的2500名員工將有高達1000個職位可能必需裁撤。

根據空中巴士在四月提出的分拆計畫，在德國的Premium Aerotec子公司一部分將與空巴製造廠合併，其餘部分將分拆成為一家專門生產小零件的新企業，並且賣出。Premium Aerotec主要在Augsburg市和Bremen市附近生產商用和軍用飛機的零件。

空巴此前曾表示，據其計算，Premium Aerotec比其他供應商貴上25%至30%。當被問及集團重組中面臨被裁員風險的就業職位數量時，空巴拒絕置評。

空巴的計畫也牽涉到政治圈，德國反對黨的總理候選人Olaf Scholz已計畫在周一拜訪Premium Aerotec。

工業工會團體IG Metall則反對分拆，認為分拆之後，裁員和工作環境對員工不利。

空中巴士發言人表示，希望能為Premium Aerotec找到一個能夠保住更多工作職位的老闆。而如果員工想要實現更有競爭力的成本結構，公司內部的路線將會是很痛苦。