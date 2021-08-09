編劇吳念真最新作品《人間條件7》原定8月中旬要在國家戲劇院首演，但受到疫情影響，為了安全考量，即使票房早已完售，只得喊卡，製作人雷輝表示，「上週五指揮中心確定維持二級，只能心痛的跟1名2千名觀眾說抱歉。」

雷輝表示，在疫情緊張期間，製作團隊能夠做的就是依照指揮中心的指引，「在安全的前提下，我們努力排練，是否能夠演出，不是團隊可以控制，已經不在考慮的因素，只能心痛的跟觀眾說抱歉。」

另一位製作人李永豐表示，新冠肺炎造成各行業前景不明，對團隊是很辛苦的事，「但《人間7》讓大家相聚，共同為一件事努力，在劇場工作中體會生命流轉，非常令人感動。所有人在用力地排練，但受疫情影響，卻不知道能否演出，真的是悲欣交集。」

據了解，劇組原本8月20日能順利在國家戲劇院首演，在指揮中心宣布降級後，投入密集的排練期，遵守防疫相關規定，演員全心投入練習，每天努力籌備演出到前天第一次的整排。舞台布景道具、服裝及音樂設計、錄製，也都以原定首演日為目標，吳念真表示，「謝謝演員，短短兩週內能把劇本中細節呈現出來，我充滿感激。」

然而，為了防疫，儘管完售也只得退讓，因票券全數售出，無法採取部分退票的間隔座，劇組只得宣布取消8月20日至29日在國家戲劇院演出，目前積極爭取9月檔期，盼盡快與觀眾相見。