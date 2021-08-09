公費疫苗預約平台上有300多萬人想打莫德納疫苗，但指揮中心昨天(8日)證實最後可能只有不到百萬人能夠如願打到。衛福部長陳時中今天重申莫德納的分配戰略，認為要以擴大第一劑涵蓋率為主，第二劑涵蓋率非目前的重點項目。

我國疫苗到貨量相當吃緊，目前莫德納僅到貨百萬餘劑，加上美國捐贈的250萬劑莫德納，等於目前共有300多萬人打過第一劑，現在卻可能因為後續到貨接不上，無法在時間內完成第二劑接種。

陳時中今天坦言，若接種第一劑莫德納的民眾，無法在時間內接種第二劑，有可能會造成疫苗保護力下降，「但還是比沒打的人要高很多」，他也指出，現在國際上仍然在搶疫苗，導致疫苗到貨時間無法掌握，若後續到貨情況理想，當然能讓更多人接種第二劑，因此現階段還是以擴大第一劑接種為主。

陳時中說，若加上美國贈送的250萬劑莫德納，我國共有855萬劑莫德納，目前是規劃先讓400萬人接種第一劑，剩下的留做第二劑。

至於媒體頻頻追問打完第一劑、未打第二劑的人數有多少？若莫德納無法及時抵台。是否會進一步延長第二劑接種時間？陳時中都未回應，不斷強調打第一劑已產生一定保護力，總比完全沒打的人好，現階段追求第一劑覆蓋率，也比提高第二劑覆蓋率來的重要。