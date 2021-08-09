台灣大哥大宣布參與越南最大本土電子商務集團TIKI的E輪融資，雙方已完成簽約，有望協助台灣大與momo在大東南亞 (東協＋台灣) 市場站穩腳步，發掘更多成長機會。除了台灣大，2019年形成戰略聯盟的AppWorks亦參與TIKI本輪融資。

台灣大表示，TIKI擁有完整的B2C倉儲物流體系，在胡志明市與河內兩大城市尤其具有強大優勢，受惠於越南經濟與電子商務市場的強勁增長，再加上卓越物流與客戶服務推升客戶忠誠度，以及業務範圍持續擴張，預期TIKI將更進一步成長。

台灣大哥大總經理林之晨表示，與TIKI的策略合作，是台灣大在越南的第一筆投資，符合集團策略發展方向，將可協助台灣大與集團的momo發掘潛在合作夥伴，進入越南與東南亞市場，打造全新的成長引擎，尋求台灣以外新的增長機會，朝向轉型為大東南區域科技網路公司的目標邁進。

TIKI是越南大型的本土電商，有「越南亞馬遜」之稱，最早是以賣書起家，現在已經逐漸發展成全面性的電商平台。TIKI的主力是B2C商業模式，以提供正品保證等優質服務享有盛名，並已布建完整強大的物流基礎設施，在越南網購平台中，客戶對TIKI的信賴度、快速發貨、客戶服務等項目的滿意度，皆居於領先地位。

台灣大與集團的momo在B2C有成功經驗，共同合作打造智慧物流車隊、智慧倉儲自動化系統等經驗，可以助力TIKI進一步的成長，也能讓台灣大站穩前進大東南亞市場的腳步，預期雙方未來有機會在銷售、物流等多方面發揮合作綜效。