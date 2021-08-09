苗栗縣議會慶祝東奧高爾夫得銅牌，請縣民共同吃大雞排6600份。

9日一早就有大批民眾前來玉清宮前雞排攤排隊。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌、縣議長鍾東錦及多名縣議員共同發送雞排給鄉親慶賀苗栗運動員參加東奧。（謝明俊攝）

店家準備肥厚美味的大雞排。（謝明俊攝）

雞排業者不停炸著香酥大雞排。（謝明俊攝）

苗栗縣議會雞排發送券上印製4名選手畫像，是由竹南國中同學廖品柔所繪。（謝明俊攝）

9日一早就有大批民眾前來玉清宮前雞排攤排隊。（謝明俊攝）

剛結束的日本東奧，苗栗縣共有4名選手參賽，其中潘政琮更榮獲史上首面高爾夫球銅牌，苗栗縣議長鍾東錦在議會發起「大吉大栗，奪牌吃雞」活動，原本只請300份，但在多位議員及民代共襄盛舉下，一口氣增加到6600份，9日上午開始在苗栗市玉清宮前發放，民眾一早就來排隊，分享得牌的喜氣。縣長徐耀昌也贊助飲料，並到場協助分發雞排，共享歡樂氣氛。

參加這次東奧的苗栗縣選手，包括了高爾夫潘政琮、自由車馮俊凱、高爾夫徐薇凌、桌球陳建安，另外還有擔任跆拳道裁判的巫雨庭，5名選手及裁判都代表苗栗運動界的驕傲。其中潘政琮更奪下國內有史以來首面奧運高爾夫銅牌。

奪牌消息傳回苗栗，苗栗縣議長鍾東錦與幾位議員閒聊到潘政琮奪牌時，想和大家一起分享得牌喜氣，提議要送鄉親吃大雞排，來博個好彩頭，結果多名議員聞訊紛紛表示要加入送雞排行列，一呼百應，包括副議長李文斌、縣議員林寶珠、孫素娥、韓茂賢、鄭碧玉、楊明燁、余文忠、張淑芬、鄭聚然、徐功凡、廖英利、陳碧華、張佳玲、張顧礫、鄭宗國、陳品安，以及苗栗市民代會主席楊喬安、竹南鎮代會主席何秀綿都支持響應，雞排一口氣增加到6600份。

並且由於疫情造成經濟危機，為搶救民生小吃，鍾東錦等訂名活動為「大吉大栗，奪牌吃雞」雞排發送對象則是以地方弱勢團體和民眾為主，與鄉親分享喜樂。

由於縣民分散各鄉鎮，發送是以有雞排攤的地區為據點，並從9日上午同步進行，以3天時間發完6600份雞排。為了印製雞排發放券，竹南國中的應屆畢業生廖品柔，手繪畫出苗栗4位運動員英姿，並提供出來印在雞排券上。

9日上午預訂9點半開始發送，但有民眾8點不到就現身玉清宮前2處雞排攤排隊，數百名民眾排成長長人龍，負責供應大雞排的2家業者，更是一早就開始處理雞排，手不停拍的炸出香噴噴的大雞排，讓每位領用的男女老少笑意滿滿。