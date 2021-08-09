苗栗縣議會慶祝東奧高爾夫得銅牌，請縣民共同吃大雞排6600份。

剛結束的日本東奧，苗栗縣共有4名選手參賽，其中潘政琮更榮獲史上首面高爾夫球銅牌，苗栗縣議長鍾東錦在議會發起「大吉大栗，奪牌吃雞」活動，原本只請300份，但在多位議員及民代共襄盛舉下，一口氣增加到6600份，9日上午開始在苗栗市玉清宮前發放，民眾一早就來排隊，分享得牌的喜氣。縣長徐耀昌也贊助飲料，並到場協助分發雞排，共享歡樂氣氛。
參加這次東奧的苗栗縣選手，包括了高爾夫潘政琮、自由車馮俊凱、高爾夫徐薇凌、桌球陳建安，另外還有擔任跆拳道裁判的巫雨庭，5名選手及裁判都代表苗栗運動界的驕傲。其中潘政琮更奪下國內有史以來首面奧運高爾夫銅牌。
奪牌消息傳回苗栗，苗栗縣議長鍾東錦與幾位議員閒聊到潘政琮奪牌時，想和大家一起分享得牌喜氣，提議要送鄉親吃大雞排，來博個好彩頭，結果多名議員聞訊紛紛表示要加入送雞排行列，一呼百應，包括副議長李文斌、縣議員林寶珠、孫素娥、韓茂賢、鄭碧玉、楊明燁、余文忠、張淑芬、鄭聚然、徐功凡、廖英利、陳碧華、張佳玲、張顧礫、鄭宗國、陳品安，以及苗栗市民代會主席楊喬安、竹南鎮代會主席何秀綿都支持響應，雞排一口氣增加到6600份。
並且由於疫情造成經濟危機，為搶救民生小吃，鍾東錦等訂名活動為「大吉大栗，奪牌吃雞」雞排發送對象則是以地方弱勢團體和民眾為主，與鄉親分享喜樂。
由於縣民分散各鄉鎮，發送是以有雞排攤的地區為據點，並從9日上午同步進行，以3天時間發完6600份雞排。為了印製雞排發放券，竹南國中的應屆畢業生廖品柔，手繪畫出苗栗4位運動員英姿，並提供出來印在雞排券上。
9日上午預訂9點半開始發送，但有民眾8點不到就現身玉清宮前2處雞排攤排隊，數百名民眾排成長長人龍，負責供應大雞排的2家業者，更是一早就開始處理雞排，手不停拍的炸出香噴噴的大雞排，讓每位領用的男女老少笑意滿滿。
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