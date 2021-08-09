新北一名徐姓男子今年2月21日上午開車進入瑞芳某間加油站，向蕭姓員工借用電話，不滿遭拒絕，先是拿出紙鈔往桌上丟，並怒吼「恁爸有錢」，雙方因此爆發口角，扭打成一團，過程中，徐男竟從背袋拿出武士刀朝蕭員揮砍，所幸另名陳姓員工及時救援，才未發生憾事，基隆地檢近日偵查終結，依涉犯殺人未遂等罪起訴徐男。

起訴書指出，徐男將紙鈔丟在桌上，對著蕭員嗆聲後，雙方發生爭吵、拉扯，陳員撞見立即上前制止，將2人分開，但徐男仍不斷叫囂，並從隨身背袋內取出武士刀，由上往下朝蕭員揮砍，陳立即上前抓住徐的右手，但徐仍用左手將蕭壓制在牆角，3人僵持約1分鐘之久。

直到徐男沒了力氣，才願意鬆手放開蕭員，蕭、陳立即反過來將徐壓制，才結束衝突，但壓制過程中陳員手指不慎被武士刀畫傷，所幸無大礙。檢警偵詢時，徐男坦承犯行，自認有將錢丟在桌上，並拿武士刀作勢要攻擊蕭員。

蕭員向檢方表示，他當時和陳員一同在辦公室，徐男突進來說要借電話，當他告知無法借用時，徐開始失控，拿出紙鈔丟在桌上大喊「恁爸有錢」，便發生口角，陳在旁先是勸阻，並從中勸和，沒想到徐突拿起武士刀朝自己心臟的方向刺過來，所幸同事即時將人拉住，並僵持很長一段時間，才順利掙脫。

基隆地檢署近日偵查終結，檢方從現場監視器畫面認定，徐男自始至終都在攻擊蕭員，並持武士刀攻擊其重要部位，具殺人犯意，依涉犯殺人未遂罪將徐起訴，至於陳男手指割傷部分，因徐並非主動攻擊，難認定有殺人犯意，予以不起訴處分。