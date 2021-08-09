【愛傳媒朱宗慶專欄】彩排、彩排再彩排！是我常對同仁說的一句話，也是團隊執行演出與活動的核心精神。什麼是「彩排」？我將它視為一個夢想種子發芽茁壯的過程。

藉由彩排，可事先看到演出與活動整體呈現樣貌，並可換位思考，從不一樣的角度，推敲各種可能狀況，沙盤演練解決方法，目的無他，就是將最好的體驗與參與者分享。舉最近團隊所做的幾個活動為例：

世界聚擊－擊樂串連直播音樂會

打擊樂團主辦的「世界聚擊－擊樂串連直播音樂會」，三場演出昨晚已完美劃下句點。回顧這一個多月，就像一場夢、一場奇幻之旅，並且夢想成真！

沒想到當時心中的念頭：「來舉辦線上音樂會吧！」於是，憑藉一股熱情與衝勁，串連起國內外優秀打擊樂演奏家線上相會。然而，更讓人沒想到的是，音樂會啟動籌劃到執行過程，我們遇到的困難、挑戰實在太多太多！

樂團網路、軟硬體設備的更新，演出畫面呈現與收音、與來自世界各地的演出者試音，讓大家壓力指數倍增，更讓我們意識到過往的經驗放在此刻已是不足。

所幸，團隊一切「玩真的」面對，可以控制的，全部來掌握；不能控制的，靠一次又一次的演練將風險降到最低。彩排、音樂會、彩排、音樂會，遇到問題、解決問題，為的就是帶給觀眾更好的演出體驗，我們辦到了！

當然，我們更迫不及待想回到音樂廳演出，那種共感、臨場感無以取代。但我也相信，線上演出與活動，將來勢必會與現場演出並進，這也將是我們持續努力的方向與目標！

2021傑優青少年打擊樂團結業式

教學總部相同，8月7日是一年一度的傑優青少年打擊樂團結業式，因為疫情的關係，我們改變過往模式，轉以「線上」舉行結業式。

教學總部同仁為此投入相當多心力，慎重且細膩的企劃與準備，並設想各種可能發生的狀況與解決方法。這兩週更是歷經無數場彩排與調整，由此看出整個團隊對學生、對結業式的重視。

而從7日的三場結業式可感受到，儘管學員、家長與老師不能實體相聚，但螢幕並沒有拉開彼此之間的心理距離，那種充滿感恩與祝福的氛圍依舊，令人無比感動！

此外，上週末剛結束的「JPG擊樂超級學習營」，以及打擊樂教學系統近日的復課事宜，團隊皆以相同態度來應對。

面對一切因疫情而生的不熟悉與不確定，團隊夥伴們並沒有因而退縮，取而代之，那股想把事情做好的精神不斷被激發，這一切之所以能夠完成，要感謝上天的恩賜，更要感謝團隊用心！

不管是線上音樂會或是教學，這都只是個起步，未來要學習、要克服的問題還有許多，但這些寶貴經驗，不僅是累積，更給我們信心，讓我們堅定地繼續走下去。

夢想成真的路上，我們繼續努力、不斷注入養分，期望這個種子能夠萌芽、成長，茁壯成為一朵美麗的花、一棵高大的樹！

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

照片來源：作者提供。

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