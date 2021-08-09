【愛傳媒Jack Dai專欄】算一算，7天前的8月1日是父親71歲生日，說來慚愧，父親節這天我才暗自思念起他。

不知不覺中，父親已經離開6年了，6年間發生了許多事，好事、壞事和一些不好不壞的事，年紀更長，事業有進展，孩子也3歲了，歲月像泥流一般沖刷著記憶，記憶則像頑固又身不由己的河床一般，承載著、包容著、改變著現在的自己。

不知道天上的他怎麼看待這一切呢？是懷著遺憾？還是欣慰不已？兩者皆然？或是根本已事不關己？

想到這，我想著孩子的眼睛，不知道他是怎麼把自己的父親納入自己的認知與回憶中？是賴以為生的？是心之所向？是命運的不得不如此？還是以上皆是？

一個已完結、一個正開始，想著他們怎麼想，本質上其實是一樣的問題：我怎麼面對、處理自己的疑問？

姿態上一定是強悍的，行動上是積極的，心情上則是情溢於詞，而這一切的註解，則是寫過無數次的這句：「有思念你的人在的地方，就是你的歸處。」

思念故人，讓他存在；思念在世的至親，讓他們有所依。而思念的動作是前行、是進擊，就像照片裡年輕時的父親⋯⋯

「啊噠！有我在，請放心。爸，父親節快樂，還有我，也快樂喔。」

作者本名戴于千，獨立創意代理商 Rules Creative 總經理，是個生意人，也是個讀書人。

照片來源：作者臉書截圖。

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