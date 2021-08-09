越南籍阮姓男子向蔡男等人借錢賭博欠下30萬元債務，蔡男委託「阿超」等3名越籍男子催討債務，「阿超」等押走阮男拘禁，4名越籍男向同鄉討債毫不手軟，拳打腳踢，還恐嚇如果不還錢就剁斷拇指，要求聯繫家人還錢，阮男因無法忍受虐打，竟撿現場1把刀子自傷。台中地院依傷害等罪判處4人徒刑5至6月不等，得易科罰金，仍可上訴。

越南籍阮男在去年7月初向蔡男等借錢賭博，積欠蔡男等人台幣30萬元，蔡男委託阮的同鄉男子「阿超」催討債務，「阿超」再找同鄉「小陳」及黎男等3人，在同年7月16日晚間將阮男自太平區帶到越籍武男在大里區租處拘禁，「阿超」等4人持棍棒揮打阮男，並拳打腳踢，並恫嚇：「如果不還錢，將剁斷拇指」等語，阮男因無法忍受虐打，竟撿起一旁的刀子自傷，導致身受頭部外傷、左側氣胸及背部挫傷。

「阿超」等人未再毆打阮男，但逼迫他透過臉書與家人聯繫，要求匯款還債，案經阮男家屬透過台北越南經濟文化辦事處報警，檢察官指揮偵辦在7月31日至彰化和美查獲「阿超」等人，並救出阮男。

武男到案供稱，租處有1廳1房，他們一行人毆打阮男後，全部都到客廳，留阮男單獨在房間，晚上他與阮男一起睡在房間；被害人阮男指稱，他被關在房間裡，門外有鎖，他從裡面無法開門。法官依拘禁及傷害等罪嫌各判處「阿超」、「小陳」、黎男及武男等4人徒刑5月至6月不等，得易科罰金，並於執行完畢或赦免後，驅逐出境。

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