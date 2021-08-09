台灣人壽宣布官方新網站全面升級，新首頁解決繁瑣步驟痛點，優化保單篩選找尋不超過30秒，三大創新亮點「商品篩選」、「人生階段最適產品推薦」及「一起發理財網」，提供客戶快速有感服務體驗。

根據台灣人壽內部調查，客戶於保險公司官方網站最常使用功能為商品資訊（66％）與保戶服務（68％），但卻對這兩項功能操作普遍表達不滿意；除因保險商品相較其他金融產品複雜且種類多元外，網頁內容不夠清晰易懂、操作介面不夠友善，且有問題時又無法立即找到人協助等，都是客戶反應保險業官網操作不友善導致不想使用的因素。

台灣人壽全新官網，不僅UI／UX進行全面再造操作流程與使用介面，並應用大數據分析及快速篩選功能，客戶透過填寫簡單問題即可搜尋現階段最適合的保單配對，時間不超過30秒。

台灣人壽新官網改版三大亮點包括「商品篩選」，透過大數據分析快速篩選，針對商品特色與給付項目設計易懂圖樣，可快速了解產品特性找到想要的產品；同時「人生階段最適產品推薦」則依照個人化人生階段或目標，結合台灣人壽大數據團隊專業建議，推薦所需商品組合並提供給付項目比較，無論人生哪個階段，均能找到適合自己的方案，並搭配線上預約菁英顧問獲得專業諮詢。

此外，為提供投資型保單理想投資標的資訊平台，經市場用戶體驗調查後，官網新增「一起發理財網」，強化設置標的查詢功能，查詢結果可一鍵分享，並建置專家看法專區，隨時提供市場警訊及最新趨勢。