大陸面對新一輪疫情之下，口罩需求劇增，近日「雲南白藥因劣質口罩被罰11萬」（人民幣，下同）的消息在市場傳開，也登上微博熱搜、閱讀量達4295萬。據了解，不合格的原因是由於口罩原料熔噴布材質局部不均勻，但這也非是雲南白藥旗下口罩首次被查不合格，因此遭大陸網友怒批「這麼緊急關頭還昧著良心掙錢、罰11萬真的太少」、「老字號淪落到這份上？」

根據《北京商報》報導，日前透過大陸天眼查資訊顯示，雲南白藥因生產、銷售不符合經註冊產品技術要求的一次性使用醫用口罩，被雲南省藥監局處罰款約11.03萬元，並沒收不合規口罩3萬5095片。

消息爆發後，8月7日針對公司銷售不合格口罩一事，雲南白藥也在官網發佈「關於口罩問題致消費者的信」，對消費者表達了歉意。

雲南白藥在聲明中解釋，雖然該批口罩其他的技術標準都合格，沒有影響到主要性能，但通氣阻力不符合規定參數，會影響到佩戴的呼吸感和舒適度，給消費者帶來了不便。

雲南白藥聲明指出，將與廠商協調原料包裝規格，減少卷層的層數，避免材質不均勻造成通氣阻力問題的再發生。同時今後將加大生產管控，強化抽樣檢測頻度，確保出品口罩完全合格。