桃園市長鄭文燦與千葉縣知事熊谷俊人9日視訊會談，互贈友好交流締結五周年紀念品。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦與千葉縣知事熊谷俊人9日視訊會談，互贈友好交流締結五周年紀念品。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦與千葉縣知事熊谷俊人9日視訊會談，互贈友好交流締結五周年紀念品。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園在2016年8月9日與日本千葉縣締結友好城市，市長鄭文燦和千葉縣知事熊谷俊人為了紀念締結5周年，9日特別舉辦視訊會談，雙方互贈締結紀念品感念友好情誼，鄭文燦特別致贈積木畫，畫中展現「大溪橋」與「中之島大橋」相連的友誼橋梁，象徵雙方友好情誼跨海相連。

鄭文燦首先恭喜日本東京奧運於8日晚間圓滿落幕，他也預祝即將在24日開始的帕運一切順利，強調桃園市一直關注身障者的權益，相信各國的身障運動員也能在比賽中大放異彩。

「鄭市長，你好！」新上任的熊谷俊人特別用中文打招呼，他說自己大學主修經濟，畢業論文曾以「台灣通訊」當研究主題，對於台灣有非常濃厚的興趣。他也特別恭喜桃園選手李智凱獲得東奧體操男子鞍馬銀牌，來自千葉縣船橋市的選手萱和磨則獲銅牌，讚他們都是非常優秀的體操競技運動員。

熊谷俊人進一步說明，東奧擊劍、跆拳道、摔跤和衝浪等4項體育賽事在千葉縣舉行，其中來自桃園的跆拳道選手蘇柏亞與黃鈺仁，也在千葉幕張展覽館出賽，雖然礙於疫情，只能守在電視機前觀看，非常希望能面對面與台灣的選手交流、加油。

鄭文燦則感謝日本即時伸出援手，捐贈337萬劑疫苗給台灣，希望今年秋季台灣疫苗施打率能普及。有鑑於Delta病毒仍肆虐全球，未來國境管制變成防疫重點，桃園國際機場與成田國際機場都在防疫第一線，針對疫情調查與政策可以多交流。他也期待疫情趨緩後，雙方交流能像過去一樣活絡而多元化。

熊谷則回應，日本政府贈送給台灣疫苗，感受到台灣政府與人民滿滿的熱情與感謝。台灣一直以來都是日本防疫的模範，希望未來防疫工作交流能更多，也期待千葉和桃園能儘早恢復過往的頻繁交流，同時兩座機場的人流，也能回升至疫情前的水準，他也期待能見到鄭文燦本人，未來交流的重點包含桌球、馬拉松等體育項目，以及高中生、大學生的修學旅遊提升。

祕書處長顏子傑說明，熊谷知事致贈千葉縣在地手工製作的玻璃藝術品，「晶瑩透亮的黃色梨子代表千葉、磨砂粉嫩的桃子則是桃園」。桃園則準備樂高達人黃彥智製作的積木畫，畫中展現桃園「大溪橋」與千葉「戀人的聖地-中之島大橋」，畫作的日文字「絆」是深厚友誼的意思，畫作將桃園與千葉兩座具有代表性的橋梁跨海相連，期許雙方城市友誼長存，台日關係緊緊相連。