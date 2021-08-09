三大法人再賣超近百億，離月線又遠了點。美股上周五漲跌參半，惟美股期指今日走弱，助長空頭氣焰，台股集中市場也在電子權值軍團續疲下，一度遭空頭逼退至17350.15點、大跌176.13點，所幸鋼鐵、航海兩大傳產類股即時回神，成功嚇阻空頭坐大，盤中多空於17450處對峙，尾盤買單拉抬晶圓雙雄、鴻海(2317)、群創(3481)、中鋼(2002)、中鴻(2014)、四維航(5608)、開發金(2883)、富邦金(2881)、元大金(2885)等權值大咖，終場大盤跌點急縮至41.13點、收17485.15點，總成交值再減至3489.10億元。

籌碼面，今日外資賣超73.5189億元，投信買超0.1375億元，自營商賣超25.6193億元，三大法人賣超99億元。技術面，5日RSI為46.88，10日RSI為48.05；9日K值為80.16，9日D值為72.11；20日乖離率為-0.45。

盤面上，美基建案+陸加重出口退稅，讓鋼鐵產業供給面趨緊，今日鋼鐵軍團士氣大振，由老大哥中鋼(2002)強漲4.46%帶隊，中鴻(2014)、大成鋼(2027)、燁興(2007)、聚亨(2022)、運錩(2069)等群起而上，拉抬鋼鐵類指大漲2.97%，勇奪漲幅王；航運族群今日挾運價看漲題材，海空齊揚，華航(2610)、長榮航(2618)、亞航(2630)振翅沖天收漲停，長榮(2603)、陽明(2609)、台驊投控(2636)也紛紛揚帆走高，成為今日撐盤要角之一。股后大立光(3008)明將除息91.5元、創配息新高，由於除息後參考價將跌破2800元，今股價小跌0.7%、收2820元。

分析師指出，8月首周，外資中止7月中下旬連兩周各賣超453.8億元、415.7億元，轉買超325億元，合計三大法人周買超302.4億元，支撐大盤指數震盪上揚，月線雖得而復失，但周K線中止兩黑翻紅。分析師表示，近一周大盤成交量快速下降，下滑主因為當沖量降低，對於盤勢來說仍屬有利，散戶籌碼淡出市場後，籌碼相對較乾淨，也有利後市三大法人來判斷投資方向。選股方面，至8月15日第2季財報將截止，市場資金將集中於營收和獲利強勁的個股，績優成長股成為盤面焦點，相關如半導體上游、IC設計、ABF載板等PCB族群表現值得關注。