《11點熱吵店》距離上次進棚錄影已是2個月多前的事，近來疫情降至二級，主持人沈玉琳跟Melody重返棚內，2人相當興奮。Melody笑說畢竟之前一錄影，常是一整天都在一起，2人情同兄妹，沈玉琳也附和說：「分開久了真的會想念。」

被問起分開的這2個月有沒有連絡時，沈玉琳搶先歪樓，表示2人都結婚了，演藝圈最忌諱這種「假戲真做」，讓Melody聽了直呼：「你真的想太多了。」沈玉琳不改搞笑風格，解釋是擔心自己把持不住，畢竟跟女神主持，很多人覬覦他的位置。儘管兩人久未見面依舊一來一往默契十足，笑聲不斷。

剛從美國充完電回來的Melody，對於這次因為新冠疫情有機會返美，她表示很開心能跟父母在一起一段時間，回台灣後更有工作的動力，十分期待進棚錄影。目前2位主持人都已接種疫苗，沈玉琳一提到疫苗副作用半開玩笑地分享，說自己前陣子接種AZ，沒有所謂的副作用，還整個人「回春」：「我打完疫苗，隔天早上久違的升旗典禮，害我兩行青淚潺潺而流。」並加碼表示「老婆連14天對他吹口哨」。聽得Melody在一旁忍不住吐槽：「你最好是啦！」

沈玉琳也關心Melody的老公是否打了疫苗，以及有沒有任何反應？Melody幽默回應：「他打了，但我去美國了。」2人笑成一團。Melody表示疫情過後首次錄影，2人應該會火力全開，疫情間累積了很多故事，爆出很多料，首集將下猛藥談「夫妻性生活」。沈玉琳也拜託大家一定要持續支持節目，因為「《11點熱吵店》精益求精、因地制宜。」長期搭檔的Melody果然聽出弦外之音，回說：「你講的話都好色喔！」

節目將於9日起恢復全新內容，每周一到周四晚間11點，在TVBS歡樂台播出。