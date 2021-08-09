不少人為了減重，會靠節食來維持身材，不過營養師高敏敏表示，控制飲食的確是控制體態很重要的環節，但是不吃不等於會變瘦，甚至可能會愈來愈胖，她分享8個吃很少卻變胖的主因，並建議按時定量攝取、維持餐餐均衡，不過飽才是較好的飲食習慣。

高敏敏分享8大錯誤方式，恐導致身材愈來愈胖。（圖／翻攝自高敏敏臉書粉專）

高敏敏今（9）日稍早於個人臉書粉專《營養師高敏敏》指出，控制飲食的確是控制體態很重要的環節，但不進食不等於變瘦，反而還可能變更胖，並分享8個「為什麼吃很少卻變胖 」的原因。第一，易失控怒吃，許多人心情不好時，又要控制飲食，卻讓身體更想吃東西。

第二，沒飽足感，高敏敏表示，沒飽足感只會吃更多的垃圾食物，建議多吃蔬菜，除了增添營養外，也能更延長飽足感；第三，沒力氣運動，沒力氣運動就會加速肌肉流失，身體沒有足夠的肌肉，便會導致沒力氣運動，或是運動也不見效果。

第四，壓力肥，高敏敏指出，長期處於壓力大狀態，身體會出現自我保護機制，便會開始囤積脂肪；第五，基礎代謝率降低，吃太少身體就會進入節能模式，嚴重時還會影響心情；第六，荷爾蒙失調，即使平常有運動和飲食管理，但依舊會變胖，可能是荷爾蒙出問題，建議尋求醫師協助。

第七，容易復胖，高敏敏說，若只吃零食、吃太少，或是只攝取單一食物，都會造成肥胖，且體重體脂不減，恐會反增。第八，下一餐吃更多，因補償心理作祟，不吃正餐卻吃一堆零食，到下一餐又不太餓的狀況下，導致身體惡性循環。

高敏敏建議，想吃東西時不要壓抑自己，可以選擇健康的食物，包括水果、雞胸肉、豆漿或牛奶優酪乳等，但也不要放縱自己吃高熱量食物，像是炸物、加工食品及甜點等，應多吃蔬菜及低卡原形食物，最重要的是，千萬別等餓了才吃飯，按時定量攝取、維持餐餐均衡，不過飽才是較好的飲食習慣。