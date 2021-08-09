根據中新網報導，截至目前，居住在南京的台胞及台企員工皆無人確診新冠肺炎，從7月20日至今，南京市累計本土確診案例228例（含出院者），截至8月6日，單日新增確診案例持續下降，且已連續4天保持個位數，可看出疫情已逐漸趨緩，而高風險區尚有一個，即是位於南京祿口國際機場附近的江寧區祿口街道，中風險地區亦有28個，主要集中於江寧區。

南京市台灣同胞投資企業協會副監事長劉鴻寬表示「高風險區防疫要求高。當下，所有人包括台企人員，對防疫工作都採取了最為嚴謹的態度。」為配合防疫要求，於高風險區的少數台企處於停產狀態，且物流成本上漲，企業成本相對增加，眼看當下，疫情防控是最重要的事情，隨著防疫的形勢穩定後，台企會再逐步復工復產。疫苗接種方面，劉鴻寬副監事長表示「不管是協會會員，還是身邊的台胞朋友，絕大多數已接種過疫苗。」

位於低風險區域的仁寶集團吉寶通訊(南京)有限公司，所在地於江寧綜合保稅區，自疫情爆發以來維持正常經營，負責人表示「疫情發生後，我們沒有過停工停產。6月，公司電子產品的出貨量為90萬台，7月出貨量為120萬台。」該公司約有9200名員工，已完成第一劑疫苗接種達70%以上，完成兩劑接種占50%以上，並經過了5輪的核酸檢測，結果皆為陰性，並於工廠與宿舍採兩點一線，啟用封閉交通通道，減少員工與外界的接觸。

同於低風險的江寧經濟技術開發區亦有英華達(南京)科技有限公司及南京群志光電有限公司，英華達(南京)科技人力資源處經理曹曉虹說「公司有5000多名員工，當中約有20位台幹，絕大多數員工是本地人。為避免員工集體外出做核酸檢測對生產造成影響，政府部門主動上門服務，在公司內開通了檢測點。目前，5輪全員核酸檢測結果均為陰性。」

南京群志光電營運規劃管理處處長王旭亦說到「公司主要生產手機、數位相機、印表機、平板電腦、遊戲機的螢幕，疫情影響不大，13條產線都在運轉。6月，螢幕的產量是480萬片，7月仍有480萬片。」公司內部約有4500名員工，其中20位為台幹，疫苗接種高達91%，且5輪核酸檢測均為陰性，防疫措施在去年基礎上做了加強版。政府部門也實地到公司詢問是否遇到困難。

目前南京市台辦正在積極協調處理，將根據實際情況，按照“防疫為先”原則，妥善處理台企的實際訴求。