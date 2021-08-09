澳洲新南威爾斯、維多利亞和昆士蘭等3大人口稠密州今天通報，總計新增282起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例；當局仍在奮力控制Delta變異株疫情爆發。

新南威爾斯州今天通報新增262例確診，自前一天疫情高峰的319例降了下來，而人口500多萬的首府雪梨（Sydney）已實施6週封鎖令。

新州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示：「我敦促每個人堅守規定和衛生建議，只在有絕對需要的情況下才出門。」

一名80多歲老婦人昨夜過世後，澳洲這波疫情已導致28人病亡。

目前新州有362人因染疫住院，其中58人住進加護病房，其中有54人未打過疫苗。

鄰近的維多利亞州通報新增11例本土病例；維州為控制極具傳染性的Delta變異株，本週稍早實施7天的嚴格封鎖令。

昆士蘭州通報新增9起本土病例，州內部分地區今天才解封，而北部濱海城市凱恩斯（Cairns）因新增1起未確定感染源的病例，再度實施3天封鎖令。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1100809