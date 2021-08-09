我國不斷陷入缺疫苗、買疫苗的輪迴，台北市長柯文哲日前砲轟中央，質疑為何要讓買疫苗一事拖這麼久？更指出衛福部長陳時中在記者會上閃躲媒體提問的態度相當傲慢，認為這種執政態度無法被人民接受。

陳時中今天被媒體問及此事時表示，「有的人因為傲慢而成功，有的人因為謙虛得到社會的掌聲，我想各種不同型態的都有，我們只是做自己份內的事情。」似乎不打算再與柯市長逞口舌之爭。

近期國際疫苗無法到貨，國產疫苗還未進入三期臨床就開放施打，柯文哲為此槓上中央，更說他很清楚民進黨政府在阻擋國際疫苗進入台灣，不支持拿國人的生命去做賭注。

而談到國內疫苗不足的問題，陳時中今天也說，第二劑接種主要還是要看到貨量的情況，我們只要一到貨就會立刻安排，現在主要是國際上仍然在搶購疫苗，我國的訂購也包含ＣＯＶＡＸ、ＡＺ、莫德納、ＢＮＴ，政府一職積極與相關廠商聯繫，當然也希望能越早到越好。