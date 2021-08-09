晶華國際酒店召開董事會，通過第2季財表，總營收10.2億元，年增1.51％，稅後淨利為1.1億元，比去年成長8.92％，主因是去年疫情嚴峻，基期較低所致。上半年EPS為2.98元，比去年同期增加61.08％。

晶華表示，今年1至5月初疫情相對穩定，加上春節連假國旅需求暢旺，營運逐漸回穩，但5月15日後台灣爆發社區感染，疫情提升至三級管制，禁止國內旅遊及餐廳內用服務，對觀光旅遊業的營運造成嚴重衝擊。

為因應衝擊，台北晶華酒店5月中旬即迅速推出全新的外帶外送服務平台開源搶市，若再加上端午連假節慶商機以及與電商網購平台合作所帶來的營收，6月餐飲業績已達到原營收的50％以上，為餐飲業績添柴增溫。

展望後市，晶華表示，除了8月初的暑假和父親節檔期對於各家酒店在住房和餐飲上的營收有所注挹，緊接著到來的七夕情人節和中秋節也有用餐和送禮商機。

隨著全台新冠疫苗覆蓋率提升，疫情警戒調降至第二級，雙北餐廳也重新開放內用，晶華也啟動「防疫2.0計畫」，首部曲結盟台灣半導體照明大廠華興集團、導入「非接觸式--BioLED 365 care UV抑菌技術」，強化入內用餐意願。